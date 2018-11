Emma Coronel Aispuro postala je četvrta supruga El Chapa 2007. godine kada je navršila 18 godina.

U New Yorku je ovih dana započelo suđenje po mnogima najvećem svjetskom narkobosu Joaquinu "El Chapu" Guzmanu.

Predviđa se kako će Guzman nakon suđenja završiti u najstrože čuvanom zatvoru u SAD-u i to do kraja života, a iz ovoga sigurno neće pobjeći kao što je to učinio čak dva puta u meksičkim zatvorima.

Na ulici je "El Chapo" ili "Kratki" bio poznat kao pedantan, ali i vrlo egocentričan i nasilan pametnjaković za mutne poslove, a za njegovo vrijeme ubijala su se djeca i supruge njegovih protivnika. Istovremeno, on se ženio najmanje 4 puta, a ima i najmanje desetoro djece.

1977. godine se prvi put oženio s Alejandrinom Mariom Salazar Hernandez na maloj ceremoniji u gradiću Jesús María te je s njom dobio najmanje troje djece. S 30-godina oteo je djevojku pod imenom Estela s kojom je u početku imao seksualne odnose, no kasnije su se vjenčali. Već sredinom 80-ih godina prošloga stoljeća bio je u trećem braku s Griseldom Lopez s kojom je dobio četvero djece.

U studenom 2007. godine Kratki ponovno stupa u brak, ovoga puta s kraljicom ljepote Emmom Coronel Aispuro, kćeri jednog od čelnih ljudi kartela Sinaloa, koja mu rađa još dvoje djece. Američka ljepotica uz njega je i dan danas, no zabranjeni su joj posjeti. Svog je supruga od uhićenja tako mogla vidjeti samo na saslušanjima prije suđenja.

Emma se udala na svoj 18. rođendan, a Guzman se navodno u nju zaljubio na prvi pogled godinu dana prije kada ju je ugledao na jednom natjecanju ljepote u Meksiku. On se tada pobrinuo da mlađahna ljepotica pobjedi. "Ono što me osvojilo kod njega jest način na koji priča i kako me tretira. Prvo smo bili prijatelji, a onda je uslijedilo sve ostalo", rekla je u jednom intervjuu Emma koju zbog fizičkog izgleda često uspoređuju s američkom starletom Kim Kardashian.

"On osvaja time kako se odnosi prema drugim ljudima", zaključila je, iako vjerujemo kako se mnogi ne bi složili s njom pa ni obitelji njegovih zaposlenika koji bi također stradavali od njegove ruke, ako nešto nisu ispunili u minuti u kojoj su obećali, npr. poslali pošiljku. Vjenčanje narkobosa i mlađahne Emme održano je 2. srpnja 2007. godine, a na ceremoniji je bilo svega nekoliko uzvanika.

Pogađate, nju je čuvala oružana vojska Guzmanovih pristaša, a 2012. godine stigle su krune njihove ljubavi - blizanke koje je Emma rodila u Los Angelesu. Ime njihovog oca nije upisano u rodni list, jer je u to vrijeme njegova glava bila ucijenjena na 5 milijuna dolara.

El Chapo je Sjedinjenim Američkim Državama isporučen 2017. godine, a meksičke vlasti uručenje su uvjetovale time da ga američke ne smiju pogubiti. Upravo zato, Guzman će najvjerojatnije biti optužen na doživotni zatvor pa lijepu suprugu možda više neće niti vidjeti.