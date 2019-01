Céline Dion osvrnula se na kritike upućene na račun njenog izgleda i šuškanja o vezi s Pepeom Munozom.

Legendarna pjevačka diva Céline Dion ovih se dana nalazi u centru pozornosti zbog navodne veze s 16 godina mlađim plesačem Pepeom Munozom, no ono što osim toga privlači pozornost je njena izrazito mršava figura.

Naime, 50-godišnja Céline našla se na meti kritika kako je premršava i kako joj manjak kilograma nikako ne pristaje, a u pitanje je doveden i njen modni ukus, o čemu se i sama oglasila.

"Ako mi se sviđa, ne želim o tome govoriti. Ne zamaram se. Ne morate me fotografirati. Ako vam se ne sviđa što vidite, ostavite me na miru", izjavila je za The Sun.

Céline se u posljednje vrijeme može vidjeti u ekstravagantnim modnim kreacijama, upečatljivog dizajna i boja, u kojima privlači pažnju, a mnogi im se ne mogu načuditi.

"Ako sada imam priliku nositi visoku modu i stvari u kojima se osjećam predivno, snažno, neustrašivo, privlačno, nositi ću. Čak i ako sam sama sebi. Ne možete svima uvijek udovoljiti", objasnila je Céline.

Podsjećamo, nedavno su krenula šuškanja o vezi s mlađahnim Španjolcem Pepeom Munozom. Celine je prije tri godine ostala bez supruga Renea Angelila koji je preminuo od posljedica raka u 73. godini života. On je bio jedini muškarac kojeg je Céline poljubila u životu i koji je otkrio njen talent dok joj je bilo samo 12 godina. Svoju vezu započeli su 7 godina kasnije. Zaruke su uslijedile 1991. godine, a vjenčanje je održano nekoliko dana prije Božića 1994. godine.

"Da, postoji drugi muškarac u mom životu ali ne "takav" muškarac. Uvijek smo bili povezani kao prijatelji, no nemojmo sve miješati. Ne smetaju me te priče jer je zgodan i najbolji mi je prijatelj. No kada kažem da sam sama, molim da me se ostavi na miru. Najbolji smo prijatelji. Naravno da se grlimo i držimo za ruke kad izlazimo, pa ljudi to vide", pokušala je objasniti Céline navode o novoj vezi.

Navodni se par pojavio na jednoj od revija na prestižnom Tjednu mode u Parizu, a čitavo su se vrijeme gledali te nježno dodirivali, pa nitko više ne vjeruje u priče da su samo "dobri prijatelji". No vrijeme će pokazati kako stvari zapravo stoje jer su nerazdvojni gdje god se pojave.