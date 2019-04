Anastasija Ražnatović otkrila je je li iznenađena ovakvom popularnošću, jer mnogi u Hrvatskoj zasigurno jesu.

Nije tajna da srpski pjevači već godinama pune hrvatske klubove i dvorane, a ni da redovito zauzimaju prva mjesta na hrvatskim ljestvicama slušanosti.

Jedna je pjevačica posebno privukla pozornost medija, jer je danima bila prva po broju pregleda na YouTubeu u Hrvatskoj, a radi se o Anastasiji Ražnatović, kćeri pjevačica Svetlane Ražnatović Cece i ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana.

Anastasija je za Dnevnik Nove TV odgovorila je li iznenađena ovakvom popularnošću, jer mnogi u Hrvatskoj zasigurno jesu.

"Presretna sam zbog toga i jako mi je drago da u Hrvatskoj imam publiku u tolikom broju. To je samo pokazatelj da kada je glazba u pitanju nema nikakvih granica - sve barijere se ruše. Drago mi je da moja glazba povezuje ljude i meni je samo bitno da širim lijepu energiju i ljubav", izjavila je.

"Uvijek će postojati ljudi koji će vas voljeti, podržavati, ljudi koji će vas kuditi, koji vas neće poštovati iz nekih razloga, tako da sam skoncentrirana na pozitivne i lijepe stvari i ljude koji me vole i podržavaju to mi daje vetar u leđa tako da sam zahvalna da to čine", komentirala je mlada pjevačica činjenicu da se u Hrvatskoj diže itekakva prašina oko nje zbog činjenice tko su joj roditelji.

Danas folk glazba ne predstavlja kontroverzni odabir kako se nekada smatralo, jedan je od zaključaka s nedavne tribine Hrvatske diskografske unije. Na domaćoj glazbenoj sceni postoje veliki vanjski utjecaju pa trendovi i popularnost glazbe među mladima varira.

Poznati splitski organizator koncerata kaže kako su srpski pjevači u Hrvatskoj skuplji za 30 posto od hrvatskih. Popularnosti im smatra pridonosi i internet.

"Normalno da to nije prihvatljivo. To je fenomen od prije i to traje duže vrijeme u Hrvatskoj, počevši od klubova i kafića gdje vlasnici to jednostavno puštaju i gdje mladi dolaze to gledati i slušati. Tu nema fenomena mase, jer evo Split je brujao prije nekih 20 dana o nekom velikom koncertu narodne glazbe, da će bit puna Arena, na kraju došlo 3 tisuće ljudi", otkriva Damir Karaman.

Jole smatra kako je puno srpskih pjevača, koji su se posljednjih godina pojavili, trajalo kratko. "Ne možemo to nazvati trendom, šundom možda možemo. To traje duže vrijeme. Kažem, malo je njih opstalo. Činjenica da jesu ušli nama u teren isto ko što smo mi ušli Slovencima i naši pjevači su dosta popularni u Srbiji", zaključio je.

Na YouTubeu u Hrvatskoj i danas su najpopularnije pjesme s istoka - prvi je srbijanski pjevač Saša Kovačević, drugi bosanskohercegovački reperi Jala Brat i Buba Corelli, a treća je Cecina kći Anastasija.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.