Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas zajedno su od davne 1998. godine.

Oni su jedan od najdugovječnijih holivudskih parova.

Radi se o glumačkom paru kojeg čine Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas koji su zajedno od davne 1998. godine unatoč poprilično velikoj razlici od čak 25 godina.

Catherine se Michaelu svidjela već pri prvom susretu, no on je totalno propustio šansu da se i on njoj svidi. Naime, malo prije toga razveo se od tadašnje supruge, filmske producentice Diandre Luker nakon 18 godina braka. Razočaran i tužan, više nije vjerovao u ljubav na prvi pogled, sve dok nije naletio na Catherine na jednom filmskom festivalu.

U pokušaju da je osvoji izgovorio je rečenicu zbog koje kasnije nije požalio. "Pola sata nakon što sam je upoznao, rekao sam joj "znaš, ja ću biti otac tvoje djece", izjavio je glumac i dobio odgovor kojem se baš i nije nadao. "Znaš, čula sam puno toga o tebi. I mislim da je vrijeme da ti kažem laku noć", rekla mu je Catherine. Jednom je prilikom priznao kako je ostao posramljen nakon večeri u kojoj su se upoznali. U znak isprike odlučio joj je poslati cvijeće i poruku.

Raskošno vjenčanje održano je 18. studenog 2000. godine u hotelu Plaza u New Yorku, nakon što je finaliziran njegov razvod od bivše supruge, a glumce je taj dan "olakšao" za čak 1,5 milijuna funti pa nije ni čudo da je njihovo vjenčanje tada proglašeno "vjenčanjem godine".

Par danas ima i dvoje djece, 14-godišnju kći i 17-godišnjeg sina, a uspješno su prebrodili brojne krize i životne udarce tijekom godina, kao npr. njezin bipolarni poremećaj, njegov rak grla, kao i nedavne optužbe za seksualno uznemiravanje na njegov račun od njegove bivše zaposlenice.

I dok je on jednom prilikom otkrio kako je tajna uspješnog braka "živjeti dan po dan", ona je nedavno otkrila nešto sasvim drugo i poprilično šokirala obožavatelje. Naime, gostujući u talk showu "Today", Catherine je izjavila da je tajna njihov dva desetljeća dugog braka u tome što imaju "poprilično otvoren brak".

"Prvo moram reći da sam neopisivo sretna da smo uspjeli 20 godina ostati zajedno. Nikada nisam mislila da je moguće s nekom osobom provesti toliko godina i da će sve biti idealno. I nije. Michael i ja imamo jako otvoren brak i vezu. Kada imate djecu, koja nisu kriva za to što ste ih rodili u svijetu prepunom nepravde, morate jednostavno biti otvoreni i sve iskreno dijeliti", rekla je glumica te ostavila obožavatelje i zbunjenima o kakvoj se "otvorenosti" točno radi.

Ipak, kako god bilo, par je i dalje zajedno pa koja god bila njihova tajna, očito funkcionira.