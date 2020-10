Poput kameleona, ljepota svakog komada iz kolekcije je u tome što ga je moguće nositi zasebno, a s druge strane, moguće ga je uz neki detalj potpuno transformirati i prilagoditi određenoj prigodi.

Zanimljivo je promatrati kako dizajneri svoju viziju prenose u odjevne komade svojih kolekcija te kako svako godišnje doba iznova donosi dašak onog malog uzbuđenja pri odijevanju. Upravo tako i jesen donosi svoje tonove, materijale i krojeve radi kojih se veselimo dobrom i vječnom kaputu, zanimljivoj haljini ili odijelu koje se danas može odjenuti čak i na tenisice i izgledati fantastično.

Poznat po svojim ženstvenim krojevima koji savršeno ističu žensku siluetu je hrvatski brend DeLight by Ivan Friščić, koji je svoju popularnost među pripadnicama ljepšeg spola, svakako stekao upravo radi svojih vječnih komada koji nikada ne izlaze iz mode. Baš poput kameleona, ljepota svakog komada iz kolekcije je to što ga je moguće nositi zasebno, a s druge strane, moguće ga je uz neki detalj potpuno transformirati i prilagoditi određenoj prigodi. Bez obzira na pandemiju koja je zadesila čitav svijet pa tako i hrvatske proizvođače, vrijedne ruke iz tima DeLight nisu prestale raditi i ulagati ogroman trud i vrijeme u ono što najviše vole i iza čega ponosno stoje. Vidjeti osmijeh klijentice kada stane pred ogledalo jedna je od najvećih motivacija svakog dizajnera.

"Oduvijek primjećujem žene koje drže do svog izgleda, od njege lica pa sve do stila odijevanja. Nije mi uopće problem zastati na ulici i okrenuti se za takvom ženom. Stil koji odiše elegancijom, ženstvenošću i kvalitetom, uvijek će privući moju pažnju. Upravo to sve, pronašla sam u DeLightu kod Ivana Friščića jer on točno zna što svakoj ženi treba da bi se osjećala dobro u onome što nosi“, dodaje televizijska voditeljica Jelena Lešić koja se idealno uklopila u ovu kampanju.

Veliku pažnju u svim svojim kolekcijama DeLight svakako pridaje visoko kvalitetnim materijalima prirodnog podrijetla. Haljine iz najnovije kolekcije su od svile, a čak je i postava svilena jer se time naglašava potpuna doza luksuza i ljepota nošenja. Vuna, kašmir, devina dlaka samo su neka od tkanja kaputa koji osim svog iznimno privlačnog izgleda, garantirano griju i to u najhladnijim danima i noćima. Kapute od 100% kašmira moguće je naručiti jer ih dizajner izrađuje specijalno po narudžbi i to upravo iz razloga što se sva odjeća proizvodi u malim serijama jer tim iz DeLight-a gaji individualni pristup pri kojem se artikli prilagođavaju svakom kupcu. Dio kolekcije je i vrlo atraktivna haljina od eko kože koja će stegnuta remenom laskati svakoj građi tijela, dok su svilene haljine klasičnog kroja jednostavno vječni klasik u ormaru svake žene. Za sve one dame koje se ugodnije osjećaju u odijelima, garantirano neće odoljeti posebnoj poslastici – odijelu pepita uzorka koje u svome sastavu ima 70% vune, 25% viskoze i 5% elastina i koje svojim šarmantnim izgledom svaku ženu stavlja u središte pozornosti.

"Kad zamišljam kolekciju vodim se mišlju da želim da svatko tko obuče našu haljinu, kaput ili odijelo, jednostavno bude sretan, a samim time je i najbolja verzija sebe. Spajanje lijepoga s udobnošću mi je uvijek, uz vrhunske materijale na prvom mjestu jer su svi komadi izuzetno funkcionalni. U njima možete otići na posao ili sastanak, a nakon toga možete izgledati odlično u večernjem izlasku“, objašnjava dizajner Ivan Friščić.

Ako ste u potrazi za nekim od neizbježnih jesensko-zimskih komada, Vlaška ulica 6 u Zagrebu, mjesto je na kojem ćete ga pronaći, a osim što ćete naići na ugodnu atmosferu, kvalitetu i profesionalnost, odabrat ćete vrhunski hrvatski proizvod koji je nastao u ne toliko zavidnom trenutku za mnoge koji danas stvaraju, a dokaz da nisu odustali su prekrasni izlozi u koje je satkan sav trud.