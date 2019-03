Casper Smart ne mari za zaruke Jennifer Lopez dok se zabavlja s misterioznom brinetom.

Čini se da vijest o zarukama Jennifer Lopez i Alexa Rodrigueza nije nimalo uzrujala ni dirnula njezina bivšeg dečka, 31-godišnjeg plesača Caspera Smarta.

I dok svjetski mediji prenose vijesti o Jenniferinim zarukama, Casper uživa na plaži u Miamiju, a društvo mu pravi tajanstvena seksi brineta.

Dobro raspoloženi plesač nije ispuštao misterioznu ljepoticu iz zagrljaja dok su u moru izmjenjivali poljupce i nježnosti. Pritom je pokazao mišićavo tijelo prekriveno brojnim tetovažama, a sjajnom formom i bujnim oblinama može se pohvaliti i njegova prijateljica.

Casper, pravog imena Beau, s Jennifer Lopez bio je u turbulentnoj vezi od 2011. do 2016. godine, a on je ujedno jedini muškarac koji ju je bio zaprosio prije Alexa, i to čak pet puta, i kojega je odbila.

"Ne želim uspoređivati niti jednu prosidbu jer su sve bile poprilično spektakularne. No tu su bili i neki koji su me zaprosili, a ja sam odbila", jednom je prilikom otkrila latino diva, kojoj nije palo ni na pamet da odbije Alexa, za kojeg je otkrila da je uz njega napokon našla mirnu luku.

Ipak, izvor blizak bivšem paru tvrdi da njihov prekid nije bio dramatičan i da su se razišli mirno.

"Hodala sam s Beauom, koji je bio mlađi od mene. On je zapravo bio prvi dečko mlađi od mene s kojim sam bila", izjavila je Jennifer u emisiji voditeljice Ellen DeGeneres nakon što su prekinuli.