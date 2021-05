Ellie Goulding dobila je prvo dijete s trgovcem umjetnina Casparom Joplingom, s kojim je u braku od 2019. Vijest je objavio Caspar na Instagram storyju, ali nije htio otkriti ni spol ni ime bebe.

Caspar Jopling (29), muž Ellie Goulding (34) objavio je da su dobili prvo dijete nakon što je pjevačica u veljači iznenadila javnost viješću da je u osmom mjesecu trudnoće.

"I mama i beba su sretne i zdrave. Izuzetno zahvalan. Znate da nikad ne govorim o pozornosti javnosti koja dolazi s Ellienim poslom. No tijekom ovog magičnog i osobnog trenutka jako bismo cijenili mogućnost da uživamo u svojoj privatnosti. Hvala", napisao je trgovac umjetninama Caspar na Instagram storyju uz fotografiju cvijeća.

Presretni Jopling također je objavio sliku broja populacije i brojku prekrižio te ju povećao za jedan zbog rođenja svog djeteta.

Inače, Goulding je vijest o trudnoći objavila u veljači u magazinu Vogue. U intervjuu je otkrila da je zatrudnjela u kolovozu prošle godine dok su ona i Caspar bili na romantičnom putovanju slaveći prvu godišnjicu braka. Tada se ujedno i posljednji put pojavila u javnosti.

"Odradila sam jedan nastup, bila sam već tada trudna, ali nisam to još znala. To je bilo otprilike u vrijeme kada smo Caspar i ja bili na kratkom putovanju za prvu godišnjicu braka. Bilo je to ludo jer se baš poklopilo s tim datumom i nismo to planirali. Nisam očekivala da će to tako brzo postati stvarnost. Zbog trudnoće se osjećam sjajno, puno bolje. Imam obline koje nikada nisam imala, uživam i moj muž uživa", ispričala je Ellie za Vogue.

Prije udaje za Jaspera Ellie je ljubila brojne slavne kolege, poput DJ-a Grega Jamesa, Skrillexa, Dougieja Poyntera, glumca Jeremyja Irvinea, a navodno je ljubovala i s princem Harryjem, koji je također nedavno objavio vijest da čeka drugo dijete s Meghan Markle.

Ellie i Jasper upoznali su se 2016. kada su sjedili jedno pokraj drugog na večeri koju je organizirala njihova zajednička prijateljica princeza Eugenie. Vjenčali su se u New Yorku 2019., a među uzvanicima bila su mnoga poznata lica, poput od vojvotkinje od Yorka Sare Ferguson, glumice Siene Miller, glazbenika Jamesa Blunta, Katy Perry i drugih.