Nagrađivana novinarka Carol Leonnig u svojoj knjizi, koja izlazi 18. svibnja, je napisala da su Tiffany i Vanessa Trump imale afere s agentima tajne službe.

Obitelj Trump ne zaobilaze skandali ni nakon što je Donald napustio Bijelu kuću, a za to je zaslužna novinarka The Washington Posta Carol Leonnig koja je nagrađena i nagradom Pulitzer.

Naime, Carol je napisala knjigu "Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service" koja bi uskoro trebala izaći i u njoj se spominju Trumpova najmlađa kći Tiffany (27) i bivša supruga njegovog sina Donalda Trumpa Jr.-a Vanessa (47).

Leonnig tvrdi da su obje bile u neprimjerenim odnosima sa članovima osiguranja. Knjiga bi trebala izaći 18. svibnja, a The Guardian i The Washington Post već imaju kopije i pišu da je Vanessa započela vezu s jednim od agenata koji je bio dodijeljen njezinoj obitelji.

Nije poznato kada je to započelo, no zna se da je ona tražila razvod od Donalda Jr.-a u ožujku 2018. Ipak, Carol piše da nije bilo nikakvih profesionalnih posljedica za agenta jer Vanessa u to vrijeme nije bila pod zaštitom agencije.

Izvor je svojedobno za People rekao da to nije utjecalo na brak para jer su bili u lošim odnosima i prije nego što je Donald Trump postao američki predsjednik.

Leonnig je napisala da je Tiffany započela vezu s tajnim agentom nakon što je provodila sve više vremena s njim nasamo. To je zabrinulo ljude u agenciji jer im se nije sviđalo koliko se zbližila s visokim, zgodnim članom osiguranja.

Agent je prebačen na drugi zadatak, no on i Tiffany su tvrdili da nisu bili u neprimjerenom odnosu.

"Američka tajna služba je svjesna nadolazeće knjige koja prikazuje prošle izazove koje je agencija nadišla i evoluirala iz njih. Sada i kroz 156 godina svoje povijesti, vješta radna snaga agencije je posvećena uspješnom izvršenju svojih misija", rekao je glasnogovornik tajne službe.

Tiffanyin glasnogovornik je istaknuo da je njezin odnos s tajnom službom bio potpuno profesionalan i da su ove tvrdnje samo trač.