Glumice iz serije "Nevjera" Cansu Dere i Melis Sezen objavile su zajedničku fotografiju na Instagramu.

Cansu Dere i Melis Sezen u hit-seriji "Nevjera" glume žestoke suparnice, suprugu i ljubavnicu, no čini se da u stvarnosti među njima nema traga baš nikakvog suparništva već jedno pravo prijateljstvo.

Dokaz tome je fotografija koju je Cansu objavila na svom profilu na Instagramu, a na kojoj ona i Melis zajedno poziraju nasmiješene i dobro raspoložene.

Cansu je jedna od najpopularnijih zvijezda svoje zemlje, a koju je i domaća publika već imala prilike upoznati i to u hit-serijama "Sila" i "Ezel" koje su se prikazivale i u Lijepoj Našoj, baš kao i Melis koju smo imali priliku pratiti u seriji "Crni biser".

Obje na profilima na Instagramu imaju nekoliko milijuna pratitelja i slove kao jedne od najutjecajnijih osoba u Turskoj, no s obožavateljima rijetko dijele trenutke iz privatnog života.

Naime, mnogi bi pomislili kako Cansu obožava svoj život pod svjetlima reflektora i bez problema dijeli privatne detalje, ona se godinama trudi držati ih podalje od znatiželjne javnosti, pogotovo što se tiče ljubavnog života. Naime, iza nje su brojni neuspjesi u ljubavi, a najgori ožiljak ostavila joj je prevara bivšeg zaručnika, komičara Cema Yilmaza s njezinom prijateljicom s kojom se on na kraju vjenčao te dobio dijete. Nakon Cema, Cansu je započela vezu sa svojim menadžerom koji ju također ostavio zbog druge žene. Šuška se da je danas u vezi s osam godina mlađim kolegom Metinom Akdulgerom, no niti jedno od njih to nikada nije potvrdilo u javnosti.

Melis je prema pisanju turskih medija Melis trenutačno slobodna, a iza nje je nekoliko propalih veza. Svoj privatni život kao i većina kolega u Turskoj nastoji držati što podalje od medija i javnosti, no kružie su glasine da je jedno vrijeme izlazila s turskim pjevačem Muratom Dalkılıçom, koji je prije nje hodao s glumicom Hande Ercel. Međutim, oboje su putem svojih Instagram profila negirali tu informaciju.

