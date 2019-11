31-godišnja Candice Swanepoel poznata je kao anđelica Victoria's Secreta, ali i kao dizajnerica kupaćih kostima.

Ona je jedna od najljepših žena svijeta i najzaposlenijih manekenki, a tek joj je 31 godina.

Plavokosa Candice Swanepoel prava je anđelica. Prelijepo lice, nestvarna kosa, savršene proporcije, sve ju je to dovelo na sam modni vrh, a u zvijezde su ju vinula i krila koja joj je davnih godina dao Victoria's Secret.

Niti jedna revija najpoznatijeg donjeg rublja na svijetu koja je prošla bez nje zbog njezina dva blažena stanja nije bila ista kao onda kada je pistom hodala ta zanosna Južnoafrikanka.

Iako je još uvijek aktivna u manekenskom svijetu, Candice je 2018. godine lansirala vlastitu liniju donjeg rublja Tropic of C koju vjerno reklamira, jer tko to može bolje od nje.

Ljepotica je nedavno na Instagramu izbacila i najnovije fotografije svoje linije, no manje se gledalo u modele, a puno više u njezinu liniju, koju je brzo vratila nakon rođenja drugog sina u lipnju 2018. godine.

Podsjetimo, Candice je 2005. godine u Parizu upoznala zaručnika, brazilskog manekena Hermanna Nicolija, s kojim se zaručila nakon 10 godina ljubavi. Njoj je tada bilo 17, a njemu 23 godine. Prvog sina Anacana par je dobio krajem 2016. godine, a sin Ariel stigao je 2 godine kasnije.

Iako su slovili za jedan od najstabilnijih parova, od sredine 2018. godine šuška se kako par više nije zajedno. Kao prvo, Nicolija nema na njezinim fotografijama od rujna 2017. godine, a par se i prestao pratiti na Instagramu. Također, kada je ljepotica u to vrijeme odgovarala na privatna pitanja obožavatelja, otkrila je da je slobodna, no nije željela otkrivati više detalja.

Ipak, treba uzeti i u obzir da je par od početka vrlo tajnovit kada se radi o njihovu odnosu, brazilskog ljepotana rijetko se moglo vidjeti na njezinim revijima, kraj nje na crvenim tepisima ili na njezinim društvenim mrežama, pa vjerojatno samo oni znaju što se točno događa.

Dotad, svi smrtnici mogu uživati u pogledu na njezino božanstveno tijelo.