Candace Cameron na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj joj suprug dodiruje grudi, zbog čega se našla na udaru kritika.

Glumica iz legendarne serije "Puna kuća" danas 44-godišnja Candace Cameron, koju je proslavila uloga T.J. Tanner podigla je prašinu na društvenim mrežama nakon što je objavila fotografiju na kojoj pozira sa suprugom Valerijem Bureom.

Naime, na jednoj od fotografija bivši hokejaš drži svoju ruku na ženinim grudima, što se nekima baš nije svidjelo pa su ih prozvali zbog nedoličnog ponašanja.

"Za sve vas kršćane koji preispitujete moju objavu s muževom rukom na mojim grudima, mužem s kojim sam 24 godine i mislite da je to neprimjereno, nasmijavate me jer to je moj muž. Žao mi je ako sam vas uvrijedila. Zapravo, nije mi žao. Drago mi je da nam je zabavno nakon toliko godina. Može me dirati cijeli dan", poručila im je Candace.