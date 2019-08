Candace Bushnell autorica je hit-knjige prema kojoj je nastala serija ''Seks i grad''.

Autorica hit-knjige po kojoj je nastala jedna od najgledanijih serija svih vremena "Seks i grad", 60-godišnja Candace Bushnell, priznala je kako žali što je svojevremeno odabrala karijeru i stavila je na prvo mjesto. Donijela je odluku da ne želi imati djecu i zbog toga se danas osjeća itekako usamljeno.

Knjiga, kao i serije, ali i filmovi nastali na temelju njih, i dandanas služe kao inspiracija generacijama žena diljem svijeta, no Candace, koja se 2012. godine razvela od supruga, baletana Charlesa Askegarda, tvrdi kako je tek tada shvatila važnost osnivanja obitelji. No očito prekasno.

"U svojim tridesetima i četrdestima nisam o tome razmišljala. No nakon što sam se razvela u pedestima, počela sam uviđati utjecaj toga što nisam postala majka i kako se uistinu osjećam usamljeno. Vidim da ljudi s djecom imaju osjećaj sigurnosti i stabilnosti kako ljudi bez djece to nikad neće osjetiti", izjavila je za The Sunday Times autorica čija se imovina danas procjenjuje na otprilike 18 milijuna britanskih funti.

Nakon razvoda od Charlesa Candace nije izlazila s drugim muškarcima, preselila se u Connecticut i priznala kako se u seksualne odnose nije upuštala punih pet godina.

"Nije to tako dugo razdoblje u mojim godinama. Poznajem žene koje se nisu seksale i duže", izjavila je svojevremeno.

Danas se vratila u New York, gdje živi u partnerovu penthouseu na Upper East Sideu, ali boravi i u svojoj kući u Hamptonsu. Nekada žestoka partijanerica, priznala je i kako se redovno podvrgavala tretmanima s botoksom i ne jede prije 4 sata poslijepodne jer nije gladna.

Nakon godina pauziranja vratila se i izlaženju s muškarcima te je zaljubljena u agenta za nekretnine Jima Colemana. Uz to objavljuje i novu knjigu naziva "Is there still Sex in the City", koja bi se u prodaji trebala naći početkom kolovoza.

Knjiga je fikcija inspirirana njezinim životom i posljedicama razvoda. Progovora o, kako je sama naziva, tuzi srednjih godina i teškom postizanju ravnoteže u pedesetima.

Candace se u New York doselila 80-ih godina te smatra kako je moderno izlaženje žene učinilo ljutitima i frustriranima. Priznala je i kako joj je grad koji nikad ne spava dosadan te da je tisuću puta bio zabavniji u vrijeme popularnog Studija 50, o čemu će biti i riječ u novoj knjizi.