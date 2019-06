Camilla Parker Bowles snimljena kako smiješno namiguje prilikom posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Britanska vojvotkinja od Cornwalla Camilla Parker Bowles postala je viralna senzacija nakon što je uhvaćena kako namiguje kamerama prilikom susreta nje i princa Charlesa s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovom prvom damom Melanijom Trump.

Nakon privatnog ručka s kraljicom Elizabetom, predsjednik i prva dama susreli su se s princom i vojvotkinjom na popodnevnom čaju, a kamere su zabilježile urnebesnu Camillinu reakciju dok u prolazu namiguje zasad neimenovanoj osobi.

Did Camilla wink at cameras as she and Prince Charles welcomed President Trump and the First Lady for a diplomatically-tense afternoon tea?



