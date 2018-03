Narod ih nije volio. Kada je otkrivena afera princa Charlesa i Camille Parker Bowles, princezu Dianu zavolio je cijeli svijet.

Nakon što se raspao brak princa Charlesa i princeze Diane, navodno je voljena princeza koristila svako oružje koje je mogla kako bi diskreditirala Charlesovu ljubavnicu Camillu Parker Bowles.

Imućna kućanica višeg srednjeg sloja zavela je princa, iako ju je on zapravo volio cijelog svog života. Princeza Diana navodno je brifirala medije protiv Camille, suočila se s njom na jednom društvenom događanju i pojavila se potom na televiziji.

Camilla je cijelo to vrijeme nastojala biti što dalje od javnosti, nitko je nije mogao ni vidjeti ni čuti. Ipak, iza te samozatajnosti krila se žena koja priprema svoj kontra napad. Camilla je angažirala mladog spin doktora Marka Bollanda da uzvrati udarce. Naime, Diana je tijekom preljubničke afere svog muža, ali i tijekom razvoda, imala žestoku potporu javnosti. Obratila se stoga Camilla svom odvjetniku da ga pita što se može učiniti, a on joj je preporučio da angažira spin doktora. Cijela njegova funkcija bila je da ispegla Camillin narušeni imidž u javnosti.

"Uvijek zapamti da je Charles imao grozno djetinjstvo, i da su ga maltretirali i vršnjaci i roditelji", rekla je tada Bollandu Camilla u nastojanju da senzibilizira javnost prema njima. No, u anektama su Charles i Camilla i dalje bili brutalno omraženi pa su kontaktirali i novinarku Penny Junor kako bi im pomogla. U jeku tih događaja, poginula je princeza Diana.

Tada se Camilla povukla u osamu, a Charles je bio bijesan zbog statusa koji je njegova pokojna supruga dobila u javnosti, prenosi Daily Mail. Nakon osame, Camilla se odlučila polako pokušati osvojiti naklonost nacije, a u isto vrijeme dobiti njihovo odobrenje za vezu sa Charlesom.

Ovo je tek dio knjige "Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles Toma Bowera".