Camilla Parker je zadnjih godina bila manje omražena u javnosti, no to nedavno je naišla na nove negativne komentare zbog činjenica o njenoj vezi s princem Charlesom.

Camilla Parker (73) će paziti da ostane u pozadini kada princ Charles (72) postane kralj jer ju neki obožavatelji kraljevske obitelji i dalje smatraju osobom koja je uništila pokojnu princezu Dianu.

Kako piše Daily Mail, tako tvrdi pisac Clive Irving koji je autor nadolazeće knjige "The Last Queen: Elizabeth II's Seventy-Year Battle to Save the House of Windsor". Irving je objasnio da će se vojvotkinja od Cornwalla truditi ne isticati dok njen suprug jednom zasjedne na britanski tron.

Camilla se dodatno uvjerila da je to pametan potez nakon što je nedavno doživjela žestoke napade na internetu. Naime, velik dio javnosti se razbjesnio jer je u seriji "The Crown", koja govori o zbivanjima o kraljevskoj obitelji, pogrešno prikazano da je vojvotkinja bila cijelo vrijeme imala aferu s princom Charlesom dok je on bio u braku s princezom Dianom.

Camilla i njen suprug inzistiraju da je to pogrešno i da su svoju vezu obnovili 1986. kada je njegov odnos s Dianom već bio nepopravljivo uništen. Vjenčali su se 2005. i vojvotkinja je odlučila da neće zasjeniti princa Charlesa u nijednom trenutku nego će ga pratiti u sjeni.

Stručnjaci za kraljevsku obitelj su kritizirali seriju "The Crown" tvrdeći da je podbačaj u prikazivanju istine dok je dosta gledatelja činjenice iznesene u njoj uzelo kao stvarne zbog čega su počeli kritizirati i napadati Camillu.