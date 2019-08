Camila Cabello i Shawn Mendes snimljeni su kako se ljube na plaži u Miamiju.

Novopečeni ljubavni par sa svjetske glazbene scene uživa u zajedničkom slobodnom vremenu tijekom kojeg se ne odvajaju jedno od drugog. Riječ je o pjevačici Camili Cabello i pjevaču Shawnu Mendesu, koji su nedavno potvrdili vezu i tako postali "it" par ovog ljeta o kojem svi pričaju, i to nakon što su tvrdili da ih veže samo prijateljstvo.

Camila i Shawn snimljeni su kako na plaži u Miamiju izmjenjuju nježnosti i strastvene poljupce u oceanu. Toliko su uživali i zanijeli se da nisu uopće marili za znatiželjne poglede ostalih kupača koji su se tamo zatekli.

Inače, 22-godišnja Camila ovo ljeto provodi odmarajući se s obitelji na Floridi, gdje je stigao i 20-godišnji Shawn u sklopu svoje turneje, nakon što je završio onu u Sjevernoj Americi. Sasvim je logično da je slobodni dan odlučio provesti u društvu nove djevojke.

O njihovoj su vezi duže vrijeme kružile glasine, a potvrdila ih je sama Camila u nedavnom intervjuu za britanski magazin Clash. Osim ljubavne, veže ih i poslovna strana. Još 2015. godine snimili su prvi duet "I Know What You Did Last Summer", koji se našao na Shawnovu prvom albumu, a zatim i drugi singl naziva "Senorita", koji prati i vrući spot.

"U ovoj je industriji prava rijetkost pronaći nekoga s takvim kvalitetama i osjećam da je Shawn osoba za mene. Jednostavno mu vjerujem, normalan je. Neprocjenjivo je družiti se s nekim i ne opterećuješ se s time da je on Shawn Mendes. Mi smo samo ljudi. Predivan je osjećaj znati da će ta osoba uvijek biti prisutna u mom životu, uvijek ćemo se voljeti. Stoga je i jedna od najprirodnijih stvari na svijetu da napravimo zajedničku pjesmu", izjavila je Camila.

Prije Miamija viđeni su zajedno na doručku, ali i kako se jednom prilikom ljube na ulicama San Francisca.

Atraktivna Kubanka nedavno je prekinula s dečkom, 10 godina starijim youtuberom Matthewom Husseyjem, s kojim je bila nešto manje od dvije godine, dok je Shawn ljubio brojne poznate dame, među kojima je i današnja supruga Justina Biebera, manekenka Hailey Baldwin.