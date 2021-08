Camila Coelho često vrijeme provodi na plaži s prijateljima te uživa u igranju odbojke.

Svjetski poznata blogerica i influencerica Camila Coelho (33) puno vremena provodi igrajući odbojku na pijesku s prijateljima, čemu najviše i duguje svoju isklesanu liniju.

Brazilska ljepotica snimljena je na plaži u Miamiju, gdje je privlačila poglede u narančastom bikiniju koji je sama kreirala s obzirom na to da ima svoju liniju kupaćih kostima. U oskudnom badiću isticalo se Camilino istrenirano tijelo, posebice trbušnjaci i stražnjica u tangicama.

Coelho se potpuno dala u igranje odbojke pa se tako bacala u pijesak dok je hvatala teške lopte. Inače, blogerica koju na Instagramu prati 9,1 milijun ljudi, početkom prošle godine iznenadila je javnost priznanjem da boluje od epilepsije, što je krila gotovo dva desetljeća. Svoju dijagnozu saznala je već s devet godina.

"Jasno se sjećam toga dana. Majka mi je rekla: 'Camila, ti si normalno dijete. Živjet ćeš normalan život. Nema ničega što ti ne možeš'", ispričala je Camila za američke medije. Istaknula je da se osjećala isto kao i njezini vršnjaci, samo što je ona morala uzimati lijek svaku večer kako bi njezini napadaji bili pod kontrolom.

Njezina majka Mary savjetovala joj je da taji dijagnozu od svih osim uže obitelji i bliskih ljudi. "Nije mi to rekla zato što me se sramila. To je bilo da me zaštiti", ispričala je Coelho.

Camila je imala posljednji epileptični napadaj 2011., a uz pomoć supruga Ícaroa Coelhoa i uz nadzor doktora svojedobno je prestala uzimati lijekove. To ju naučilo da mora naučiti staviti zdravlje na prvo mjesto i održavati ravnotežu u svom užurbanom životu.

"Često kažem ne i ponekad dođe vrijeme kada dosta toga moram otkazati. Ne mogu uništavati svoje zdravlje zbog profesionalne karijere", rekla je blogerica koja često putuje zbog modnih događanja, snimanja i partnerstva s brojnim brendovima.