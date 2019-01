174 centimetra visoka glumica, Cameron Diaz, simpatičnim ulogama osvojila nas je još davne 1994. godine, ali i dugim nogima, besprijekornom linijom, velikim osmijehom, plavim očima i lijepim licem.

Za slavnom glumicom uzdisali su muškarci i žene.

Radi se o danas 46-godišnjoj Cameron Diaz, koja se posljednjih godina posvetila pisanju knjiga, a manje snimanju filmova, po kojima ju oduvijek pamtimo.

Stoga ne čudi da je ljepotica u prošlosti bila i velika osvajačica slavnih frajera.

Među njima su Jared Leto, Matt Dillon, Justin Timberlake, Alex Rodriguez i Adam Levine, no njezino je srce zadržao samo jedan muškarac, roker Benji Madden, s kojim ju je upoznala prijateljica Nicole Richie, supruga njegova brata Joela.

Podsjetimo, par se počeo viđati u svibnju 2014. godine, a 2015. godine vjenčali su se na intimnoj ceremoniji u svom domu na Beverly Hillsu.

Diaz se od glume službeno oprostila 2016. godine rekavši kako joj je dosta brojnih putovanja zbog uloga, a otad se bacila na pisanje knjiga o zdravlju i zdravom načinu života. Glumica je dosad objavila dvije knjige zajedno s poslovnom partnericom Sandrom Bark, a prva je bila jedan od bestsellera 2014. godine, prema uglednom The New York Timesu.

Glumicu rijetko viđamo u javnosti, no nedavno je ipak izašla na ručak s prijateljima u jedan poznati restoran u svom susjedstvu u vrlo ležernom izdanju traperica i džempera te lica bez trunke šminke. To nas je vratilo u prošlost, kada je Cameron bila jedna od najljepših dama baš svakog crvenog tepiha, no s godinama se stvari prirodno mijenjaju.