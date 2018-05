Bruce Jenner 2015. godine javno je potvrdio ono što se dugo šuškalo – da je promijenio spol i postao žena – Caitlyn. Iako se na prvu činilo da ga njegova slavna obitelj podržava, to se nije učinilo

Nekad Bruce Jenner, danas Caitlyn Jenner, roditelj je desetero djece – njih šestero je biološko, a braku s Kris Jenner, zvijezdom realityja ''Keeping Up With The Kardashians'' bivši olimpijac prigrlio je i njezinih četvero.

U travnju 2015. godine Bruce je promijenio spol i postao žena, a tri godine kasnije progovorio je o životu koji vodi poslije svega. Kako kaže, danas većinu vremena provodi sama u svojoj kući.

''Imam puno djece, ali zbog očitih okolnosti održavanje bliskih odnosa s njima vrlo je teško. Svi imaju svoje živote i nastavili su ih voditi bez brige o meni. Svi smo mi ljudska bića koja su kratko na ovom planetu. Dođemo, odemo, a na kraju svega samo se nadamo da će naša obitelj biti prisutna'', priča Caitlyn.

U najnovijem intervjuu za Broadly Caitlyn je priznala da je promjenu spola planirala učiniti još s 39 godina, ali nije imala hrabrosti upustiti se u to. U braku je bila čak tri puta, a tek se zadnjih godina odlučila napraviti ono o čemu je, kako kaže, oduvijek sanjala. Njezina zadnja žena, Kris, majka slavnih Kardashianki, danas tvrdi da nije imala pojma što se događa u glavi tada njezina supruga.