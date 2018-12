Vijest o promjeni spola Brucea Jennera potvrđena je u travnju 2015. godine legendarnom naslovnicom Vanity Faira.

Caitlyn Jenner nekoć je bila poznata kao olimpijac Bruce Jenner.

Ipak, o sportskim uspjesima Brucea Jennera manje se pisalo kada je postao suprug poduzetne Kris Jenner, mame slavnih sestara Kardashian/Jenner, kojoj cijela obitelj i može zahvaliti uspjeh.

Podsjetimo, Bruce i Kris vjenčali su se u travnju 1991. godine te zajedno imaju dvije kćeri – Kylie i Kendall. No Bruce je bio fantastičan poočim i Kim, Khloe, Kourtney i Robu, koje je Kris dobila u prvom braku s preminulim odvjetnikom Robertom Kardashianom.

Bruceu je to bio treći brak jer se prethodno 1972. godine vjenčao s Chrystie Crownover, a 1981. godine s glumicom Lindom Thompson, s kojom ima dva sina, a razvod je uslijedio 5 godina kasnije. Bruce i Kris svoj su razvod potvrdili krajem 2013. godine, a ubrzo nakon toga počelo se šuškati da Bruce želi postati žena.

Vijest o promjeni spola potvrđena je u travnju 2015. godine legendarnom naslovnicom Vanity Faira na kojoj je Caitlyn prvi put pozirala kao žena. Tada je i priznala kako je hormonske tablete pila godinama prije, no prestala je kada je upoznala Kris.

Caitlyn je u potpunosti promijenila spol u siječnju 2017. godine, a pronašla je i ljubavnu sreću s 47 godina mlađim transrodnim modelom Sophiom Hutchins. Djevojke se ne odvajaju jedna od druge, no u početku su tvrdile kako su samo prijateljice koje se podržavaju u transformaciji. Ipak, svoju vezu više ne skrivaju, a šuška se da su se i zaručile.

Ipak, u nedavnom šopingu u Calabasasu u kojem je Caitlyn dragim ljudima kupovala skupocjeni nakit, njezine djevojke nije bilo na vidiku, no ono što jest i nije bio neki zavidni prozor. U ljubičastoj kratkoj haljinici Caitlyn je otkrila "kvrgave" noge, no moramo istaknuti i to da ona ima 69 godina.

Ipak, Caitlyn ni u sedmom desetljeću ne odustaje od minica, a tako je od samog početka, pa ćemo ovakve prizore zasigurno još viđati.