Caitlyn Jenner je objavila na Instagramu i Twitteru da će se kandidirati za guvernerku Kalifornije jer ljudi u toj američkoj saveznoj državi zaslužuju bolje.

Caitlyn Jenner (71), koju je svijet prvo upoznao kao olimpijca Brucea Jennera koji se nakon sportske karijere vjenčao s Kriss Jenner, objavila je na društvenim mrežama da će se kandidirati za guvernerku Kalifornije.

"Krećem! Za Kaliforniju se vrijedi boriti", istaknula je Caitlyn uz priopćenje koje je objavila. Dodala je da u službenu kampanju kreće sljedećih tjedana i pozvala ljude da joj pomognu donacijama.

"Ja sam istinska pobjednica i jedina autsajderica koja može prekinuti katastrofalni mandat demokratskog guvernera Gavina Newsoma. Ljudi u Kaliforniji žele bolje i zaslužuju boljeg guvernera", piše u njezinom priopćenju.

Ako pobijedi, Jenner će postati prva transrodna osoba funkciji guvernera u Americi. Kako pišu strani mediji, Caitlyn ima u svom timu neke savjetnike bivšeg predsjednika Donalda Trumpa.

Jenner, koja je osvojila medalju u Montrealu 1976. kao desetobojac Bruce, se razvela 2015. od reality zvijezde Kris Jenner nakon 24 godine braka. Supružnici u braku dobili kćeri Kylie i Kendall.

Iste godine je pozirala kao žena na naslovnici prestižnog časopisa Vanity Fair, kada je prvi put priznala da je hormonske tablete počela uzimati godinama prije, no da je prestala kada je upoznala Kris. Tada je svima poručila "Zovite me Caitlyn" i tako šokirala američku javnost.

Kompletnu operaciju spola izvršila je 2017. godine kada je i službeno postala Caitlyn Jenner. Danas privlači pozornost ženstvenim kombinacijama, a u javnosti se uglavnom pojavljuje s kćerima koje joj zamjerile nimalo promjenu spola, a pažnju plijeni i ljubavnim životom.

I’m in! California is worth fighting for. Visit https://t.co/a1SfOAMZQ3 to follow or donate today. #RecallNewsom pic.twitter.com/9yCck3KK4D