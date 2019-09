Çağlar Ertuğrul zvijezda je turske serije "Fazilet i njezine kćeri", koja se prikazuje na Novoj TV. Svojom glumom i izgledom oduševljava gledateljice, a mi vam donosimo njegovu životnu priču.

Çağlar Ertuğrul jedan je od novih junaka turske sapunice "Fazilet i njezine kćeri", koja se od ovog ljeta prikazuje na Novoj TV, a šarmantni 31-godišnji glumac odmah je oduševio žensku publiku u Hrvatskoj i postao omiljeno TV lice.

Ovog glumca često nazivaju i turskim Jakeom Gyllenhaalom zbog fizičke sličnosti s holivudskim ljepotanom. Plave oči, brada i tamna kosa glavni su atributi Çağlara, koji je oduvijek znao da želi postati glumac.

Već od djetinjstva želio je zakoračiti na daske koje život znače, no zbog roditelja je studirao strojarstvo. Unatoč tome što se specijalizirao za posve drugu struku, nadobudan i željan svjetala reflektora, već se za vrijeme studija počeo pojavljivati u reklamama, a kao glumac amater pojavio se i u predstavama "Romeo i Julija" i "Licemjer".

Na zadovoljstvo obitelji diplomirao je i postao strojar 2011. godine, ali već 2012. dobiva glavnu ulogu u filmu "Planina" te u seriji "Ne brini za mene". Iako je nastavio nizati uloge, tek mu je ona u seriji "Fazilet i njezine kćeri" donijela značajnu popularnost.

Lik dobroćudnog Yağiza Egemena, koji se bori s osjećajima prema Hazan, djevojci svoga brata, Çağlaru je osigurala vojsku obožavateljica i zvjezdani status ne samo u Turskoj već i u Europi.

Iako ga obožavateljice opsjedaju, ovaj zgodni mladić ima oči samo za jednu damu - svoju djevojku Kaylu Manukyan, kostimografkinju. U sretnoj je vezi već duže vrijeme te prema vlastitom priznanju nema namjeru ikada se upuštati u avanture s djevojkama koje bi s njim bile samo zato što je zvijezda.

Osim što trenutačno vlada malim ekranima, Çağlar bi se u budućnosti volio okušati u holivudskoj produkciji, a priznaje kako se najviše divi Martinu Scorseseu i Guyu Ritchieju. Kako bi si olakšao probitak u Hollywoodu, nekoliko je mjeseci pohađao satove glume u Los Angelesu.

"Ostvario svoje snove ili ne, to me motivira. Htio bih raditi ovaj posao na globalnoj razini, u Hollywoodu. I ovdje radim dobre projekte, vole me, no sve se svodi na to da, ako se bavite umjetnošću, to treba dijeliti sa svima. To pomalo ima veze s reprezentacijom. Htio bih u inozemstvu predstaviti ne samo sebe nego i mjesto na kojem živim, Tursku i Izmir. Htio bih da me i ondje vole i cijene", iskren je glumac.

Da nekomu treba govoriti o sebi, rekao bi mu da je na svoju ruku.

"Nisam osoba koja sebe shvaća preozbiljno, no mogao bih biti dobar partner za tenis. Osim toga, volim malo melankolije i volim biti sam", priznao je.

Jedno je sigurno, Çağlar je veliki šarmer koji osvaja svojom prirodnošću i iskrenošću, a mi mu predviđamo blistavu budućnost na zvjezdanom nebu i Turske i Hollywooda.