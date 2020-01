Paul Burrell služio je princezi Diani 10 godina do njezine smrti, a svjetsku slavu stekao je memoarima o kraljevskoj obitelji.

Bivši batler tragično preminule princeze Diane objavio je dosad neviđeno pismo u kojoj je ona još jednom pokazala bezuvjetnu ljubav prema svojim sinovima, prinčevima Harryju i Williamu.

60-godišnji Paul Burrell poslužio se svojim Instagramom kako bi pružio podršku princu Harryju i njegovoj supruzi Meghan Markle nakon odstupanja s kraljevskih dužnosti kako bi napokon mogli voditi normalni život.

Paul je tamo objavio crno-bijelu fotografiju princeze Diane te prinčeva dok su bili dječaci, a u opisu je objavio dijelove pisma koje mu je ona poslala, a koje dosad nije ugledalo svjetlo dana.

"Dok se Harry, Meghan i Archie upuštaju u novi život, podsjećaju me na riječi koje mi je princeza Diana napisala prije mnogo godina. Riječi su to majčine bezuvjetne ljubavi koje su danas prikladne kao i kad ih je pisala prije više od 24 godine. 'Do smrti volim svoje dječake i nadam se da će sjeme koje sam posadila rasti i donijeti im potrebnu snagu, znanje i stabilnost'", stoji u objavi.

Burrell je služio prvo kraljici Elizabeti II., a zatim princezi Diani čak 10 godina do njezine tragične smrti 1997. godine. Svjetsku slavu stekao je brojnim memomarima o životu s kraljevskom obitelji, ali i gostovanjima u emisijama u kojima je govorio o Diani, ali i analizirao odnose na dvoru.

Često je isticao kako se boji da Meghan ne završi kao Diana jer se i nad njom radi medijski linč koji je 1997. Dianu i otjerao u smrt.

"Buckinghamska palača minsko je polje za bilo koju osobu koja prvi put uđe tamo. Ljudi postavljaju zamke, nisu bili baš ljubazni prema ovoj mladoj djevojci koja je dolazila u ovaj svijet. Tko bi želio biti dio te obitelji?" jednom je prilikom izjavio Burrell.