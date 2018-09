Burt Reynolds u Hollywoodu je bio poznat kao seks simbol i veliki zavodnik.

Slavni glumac Burt Reynolds preminuo je ovog četvrtka u 82. godini života od srčanog udara.

Neposredno prije smrti Burt je bio na filmskom setu s kolegama Bradom Pittom, Leonardom DiCaprijem i Margot Robbie snimajući film "Once Upon a Time in Hollywood" slavnog redatelja Quentina Tarantina o ubojici Charlesu Mansonu i njegovoj sekti.

Burt Reynolds (Foto: Profimedia)

Burtovo zdravlje zabrinjavalo je njegove najbliže još 2010. godine kada je imao operaciju srca, a njegov menadžer tada je otkrio kako glumac ima "novi motor s potpunom novim cijevima" te da se osjeća dobro.

Reynolds je slavu stekao filmom "Deliverance", a uloge je ostvario i u filmovima "Hustle", "Smokey and the Bandit", "Starting Over" i drugima, no osim glumačke slave, stekao je i veliku popularnost među pripadnicama ženskog spola.

Burt Reynolds (Foto: Profimedia)

Burt je bio seks simbol te na glasu kao neumorni slamatelj ženskih srdaca. Također, ostat će zapamćen i kao prvi muškarac koji se gol slikao za slavni Cosmopolitan.

Burt Reynolds (Foto: Profimedia)

Ipak, dvije su ga žene uspjele odvesti do oltara. Sredinom 60-ih godina prošlog stoljeća bi je oženjen glumicom Judy Carne, a krajem 80-ih u bračnu luku uplovio je s Loni Anderson. Par se upoznao 1981. na setu "The Merv Griffin Show". Zaljubili su se i sedam godina kasnije vjenčali. Brak je bio kratkog vijeka jer su se razveli već 1993. godine.

Burt Reynolds Sally Field (Foto: Profimedia)

Osim brakova poznat je i po vezama s glumicom Sally Field i pjevačicom Dinah Shore, a Sally nikada nije prebolio. "Voljeli smo se najviše na svijetu, ali ja sam bio kreten i sve uništio. Dva desetljeća nismo razgovarali, iako sam ja svaki dan razmišljao o njoj. Nisam je nikada prežalio", iskreno je priznao glumac u jednom intervjuu, dok je Sally jednom prilikom izjavila kako je "Burt bio važan, ali ne i presudan dio njezinog života te kako je imao jako težak karakter".