Zsa Zsa Gabor umrla je u 100. godini, a javnost ju pamti više po brojnim ljubavnicima, nego po filmskim ulogama.

Da je živa, na današnji dan filmska diva slavila bi 102. rođendan.

Radi se o glumici Zsa Zsi Gabor za koju se često moglo čuti kako je najposebniji talent imala za osvajanje muškaraca. Mađarsko-američku glumicu, pravim imenom Sári Gábor, krasio je i talent za glumu, ali i prelijepo lice kojim je, među ostalim, osvajala.

Također, kako se šuškalo, krasio ju je i veliki talent za laganje koji je navodno naslijedila od majke, pa neki tvrde kako ne možemo biti sigurni da je rođena 6. veljače 1917. godine u Budimpešti, no ono što je sigurno jest kako je umrla 18. prosinca 2016. godine. Po ovim godinama, umrla je u dobi od 99 godina.

1936. godine proglašena je Miss Mađarske, no diskvalificirana je jer je bila maloljetna. Pet godina kasnije emigrirala je u Ameriku. Filmski je bila aktivna u razdoblju od 1934. do 1998. godine, no njezina filmska ostvarenja u sjenu je bacio ekstravagantni način života koji je vodila. Ljepotica se tako udavala čak 9 puta, a popis njezinih ljubavnika poprilično je dugačak. "Muškarci su me oduvijek voljeli, a i ja njih. No ja volim muževne muškarce, one koji znaju kako tretirati ženu i razgovarati s njom, a ne one s mišićima", jednom je prilikom izjavila.

Njezin prvi suprug bio je znatno stariji turski diplomat Burhan Asaf Belge kojeg je zaprosila - ona. Glumica je tada imala svega 15 godina. Taj brak potrajao je nekoliko godina, no kako je sama priznala, on nikada nije bio konzumiran. Nevinost je izgubila s turskim predsjednikom Kemalom Ataturkom kojeg je upoznala prilikom jednog posjeta toj zemlji, a romansa je trajala nekoliko mjeseci. Drugi svjetski rat natjerao ju je na emigraciju u Ameriku, a tamo se 1942. godine udala za hotelskog magnata Conarda Hiltona, pradjeda slavne starlete Paris Hilton.

Brak im je bio loš, a stvari je dodatno pogoršala njezina rastrošnost, zbog čega joj je suprug davao mjesečni džeparac od 250 dolara. Ipak, prije nego su se razveli, glumica je ostala trudna, no u svojoj autobiografiji kasnije je objasnila kako je kći Francesca bila plod silovanja njezinog tadašnjeg supruga, a ne ljubavi. Kći joj je bila jedino dijete.

Zsa Zsa Gabor i George Sanders (Foto: AFP)

1949. godine udala se za Georgea Sandersa koji ju je varao, a ona mu se prevarama osvećivala za isto ponašanje. Ipak, kasnije je priznala kako je bila jako zaljubljena u njega, a zanimljivo, Georgea je vidjela prvi put dok je još bila trudna i tada mu je javno poručila da će on biti njezin sljedeći suprug. 1970. godine Sanders se vjenčao s njezinom sestrom Magdom, no brak je potrajao mjesec i pol dana, jer se on propio.

Sandersa je Zsa Zsa varala s plejbojem Porfijem Rubirosom kojem je također prethodno javno poručila da želi da joj bude ljubavnik, nakon što ju je suprug prevario s bogatašicom Doris Duke. Rubirosa se vrlo brzo našao u istom hotelu kao i ona, a afera je završila kada se glumica na jednoj božićnoj proslavi pojavila s velikom kvrgom na čelu. Iako je tvrdila kako je ona posljedica pada, navodno je ona bilo djelo ljubavnika koji nije dobro prihvatio činjenicu da se ona ne želi razvesti.

Rubirosi se još jednom prilikom vratila, a tada je zaradila masnicu na oku. "Rubi me voli. Rubirosa na španjolskom znači crvena ruža, a za mene to znači plavo oko. Muškarac će udariti ženu samo ako je jako voli", bez razmišljanja je izjavila, no srećom, ta afera je brzo zauvijek okončana. Sljedeća dva supruga bili su joj Herbert Hutner i Joshua S. Cosden, a od 1975. do 1976. bila je udana za Jacka Ryana, stvaraoca popularne lutke Barbie. Tijekom brakorazvodne parnice s Ryanom, Zsa Zsa je upoznala odvjetnika Michaela O'Haru koji ju je vodio, a s njim je u braku provela čak 7 godina.

1983. godine udala se za meksičku filmsku zvijezdu Felipea de Albu, no kako još tada nije bila službeno razvedena od O'Hare, taj brak je proglašen nevažećim. Posljednji suprug bio joj je Frédéric Prinz von Anhalt za kojeg se udala 1986. godine te je s njim bila do smrti.

"Ja sam odlična domaćica. Svaki put kad ostavim muškarca, zadržim njegovu kuću", bila je samo jedna od njezinih legendarnih izjava, a priznala je i kako je svakog supruga i ljubavnika nazivala "dušo", jer im nije pamtila imena. Još neke legendarne njezine izjave bile su: "Želim muškarca koji je dobar i ima razumijevanja. Je li to previše tražiti od milijunaša?", "Moj je suprug jednom rekao: ja ili mačka. Ponekad mi fali", "Vjerujem u velike obitelji. Svaka žena bi trebala imati najmanje tri supruga", "Nikada ni jednog muškarca nisam mrzila dovoljno da bih mu vratila njegove dijamante", "Za dug brak, muž bi trebao povremeno izaći sa svojim muškim društvom. Žena također...".

Osim burnim ljubavnim životom, glumica je privlačila pozornost i brojnim skandalima, pa je tako znala ošamariti policajca ili nosača prtljage u hotelu, biti izbačena iz zrakoplova zbog nepodmirenog hotelskog računa, često je "zaboravljala" i plaćati odjeću, a kada joj jednom prilikom u Portugalu odbijen ček u hotelu, sazvala je konferenciju za novinare na kojoj je tvrdila kako ju netko pokušava ubiti. Također, rado je koketirala i sa zauzetim muškarcima, otvoreno i javno, a volila se i hvalisati dijamantima i lagodnim životom.

Zsa Zsa Gabor (Foto: Istvan Bajzat/DPA/PIXSELL)

Zsa Zsa je tijekom života uspjela i bankrotirati, a imala je i vrlo loš odnos s kćerkom koju je jednom prilikom tužila za krađu nekoliko milijuna dolara. To je učinila zajedno sa zadnjim suprugom, no optužba je na kraju odbačena na njegov zahtjev. 2002. godine glumica je ostala djelomično paralizirana nakon automobilske nesreće koju je uzrokovao njezin frizer kada se zabio u rasvjetni stup.

2005. i 2007. godine imala je moždane udare, a 2010. godine pala je i slomila kuk te ostala potpuno vezana za krevet. U bolničkoj sobi smio ju je posjetiti samo suprug, a 2011. godine amputirana joj je desna noga kako se infekcija ne bi proširila na ostatak tijela.

Do smrti 2016. godine još je imala mnogo zdravstvenih problema, a umrla je od srčanog udara u svom domu, okružena obitelji i prijateljima.