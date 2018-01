Nominacije za nagradu Oscar, čini se nisu naišle na odobravanje svih.

Nakon što smo odgledali nominacije za ovogodišnju nagradu Oscar, krenule su reakcije na iste.

Naime, ove godine najviše šanse za uspjeh ima film The Shape of Water Guillerma del Tora, čak 13, a potom Dunkirk Christophera Nolana te sedam Three Billboards Outside Ebbing i Missouri Martina McDonagha.

Ipak, filmski obožavatelji primijetili su kako među filmskim ostvarenjima nema filma Wonder Woman. Radi se o filmu u kojem glavne uloge tumače samo žene te ga je režirala žena.

Budući se da se radi o revoluciji u svijetu filma mnogi smatraju da je film trebao dobiti makar jednu nominaciju budući da se o njemu puno govorilo. Društvene mreže zbog toga su danas pune ljutitih objava.

Među nominirami tako se nisu našli ni First They Killed My Father Angeline Jolie, Michelle Williams za glavnu ulogu u All The Money In The World, Jamesa Franca za ulogu u filmu The Disaster Artist. Na listi nema ni Toma Hanksa za glavnu ulogu u The Postu te Judi Dench.

Angelina i Michelle bile su nominirane za Zlatni globus, a Franco je čak dobio i globus za najbolju izvedbu u komediji.







I stopped watching #TheOscars 10 years ago when I realized @TheAcademy make choices based on what a select group of few people enjoy and not by what movies mean to audiences in general. They think they know everything about movies. #WonderWoman isnt there so they clearly dont. — W✪NDER BiRA (@wonderbira) January 23, 2018

#WonderWoman, while a great film, was never going to get Oscar nominations. It never had a chance and that's ok. The film has received plenty of recognition from SAG, AFI and the Broadcast Film Critics Association. pic.twitter.com/23QAySmZe1 — Connor Behrens (@ConnorFilm) January 23, 2018