Plavokosa Jerry Hall poznata je kao bivši top-model, glumica i bivša supruga legendarnog rokera Micka Jaggera, s kojim se počela viđati davne 1977. godine.

Jerry danas slavi 63. rođendan, a njezina biografija prepuna je zanimljivih detalja. Za početak podsjetimo kako su se Jerry i Mick vjenčali u studenom 1990. godine na Baliju, no brak im je 1999. godine proglašen nevažećim. Bila je to i godina u kojoj su odlučili prekinuti.

Unatoč tome, par zajedno ima četvero djece, a kao razlog prekida plavokosa ljepotica nevjerojatno dugih nogu navela je njegovu nevjeru. Ipak, kako je sama priznala, varala je ona i rokera, a bilo je to davne 1980. godine s tajkunom Robertom Sangsterom, no istaknula je kako je to bio "osvetnički preljub". Robert je također bio oženjen u to vrijeme.

"Imala sam aferu s Robertom, no Mick me preklinjao da mu se vratim. Mislila sam da će se promijeniti u jednom trenutku, no nikad nije. Njegove akcije s drugim ženama bile su poprilično gadne, no to je bila jedina stvar koja me nervirala kod njega", otkrila je bivša groupie djevojka koja je iz malog gradića iz Teksasa pobjegla u Pariz u želji da postane model sa samo 800 dolara u džepu, a upravo je to i postala.

Jerry je bila jedna od pet sestara, a njezina majka bila je opsjednuta filmovima te je maštala kako će jednog dana biti Scarlett O'Hara. Upravo joj je ona sugerirala da se nakon Pariza otisne na glamuroznu francusku rivijeru. "Potrošila sam zadnji novac na ružičasti metalik bikini te se uputila na plažu u Saint-Tropezu. Tada mi je prišao muškarac te me pitao želim li biti model. Kakva je to sreća?" otkrila je jednom prilikom dugonoga ljepotica, koja je dvije godine ljubovala i s britanskim glazbenikom Brianom Ferryjem.

"Mick je bio problematičan, ali divan muž", otkrila je te je priznala kako je razvod vidjela kao osobni poraz, no brzo je zaključila kako je bolje razvesti se nego ostati u lošem braku. U intervjuima je često isticala i da nikada nije vidjela smisao konzumiranja droga, kad nekoliko čaša vina s prijateljima može biti jednako zabavno. Upravo zato mediji su ju često nazivali rock-heroinom sa srcem kućanice, a ona se složila s time jer je uvijek maštala o obitelji.

2015. godine saznalo se da se manekenka zaljubila u medijskog mogula Ruperta Murdocha, a njihove zaruke objavljene su u njegovu The Timesu u siječnju 2016. godine. U ožujku iste godine par se vjenčao unatoč velikoj razlici od čak 25 godina, a i da danas su u sretnom braku te često putuju zajedno na romantične odmore.

Iako su ovo najpoznatija tri muškarca u njezinu životu, Jerry je ljubovala i s brojnim drugim, moćnim muškarcima, kao što su Andy Warhol, povjesničar Adam Zamoyski, suosnivač Microsofta Paul Allen, filmski producent George Waud, australski igrač kriketa Shane Warne, biznismen Warwick Hemsley, no to su uglavnom bile kratke afere i veze.

Danas nije ostalo previše od njezine nekadašnje ljepote, što je sasvim normalno s obzirom na to da je prošlo mnogo vremena, no uvijek će ostati fotografije iz prošlosti koje dokazuju da je Jerry nekada bila doista jedna od najzanosnijih žena na planetu.