Buga Marija Šimić bila je jedna od uzvanice dodjele glazbene nagrade Cesarica za hit godine, gdje je pažnju plijenila u glamuroznom izdanju.

O kćeri našeg glumačkog para Vitomire Lončar i Ivice Šimića, Bugi Mariji Šimić u posljednje se vrijeme sve više priča, a gdje god da se pojavi svojom ljepotom plijeni veliku pažnju.

Ništa drugačije nije bilo na dodjeli glazbenih nagrada Cesarica za hit godine za koju je ova 28-godišnja glumica i pjevačica obukla glamuroznu haljinu s dubokim prorezom i pokazala gole noge.

Buga Marija je fotografije s dodjele objavila i na svom profilu na Instagramu pa dobila niz komplimenata.

"Glam me up", napisala je kratko uz objavu.

"Kidaš", "Buga Marija prekrasno izgledate", "Preslatka", "Prezgodna si", "Ljepotica", poručili su joj u komentarima.

Buga je nedavno putem društvenih mreža ispričala je sve o dijagnozi koju je dobila, točnije o poremećaju hiperaktivnosti i deficita pažnje ili poremećaju pozornosti s hiperaktivnošću.

"Bok, ja sam Buga i imam ADHD. Prije par dana dobila sam službenu dijagnozu. F 90.0.. Tko bi tako malo znakova može donijeti toliko olakšanja. "Dijagnoza" zvuči strašno i kao nešto čemu se ne bi trebao veseliti. Pa ipak - kad sam pročitala službeno da je to to - odahnula sam i nasmijala se. Sad mi se objasnilo tako puno stvari. I mogu se prestati kriviti za puno stvari. A najbolje od svega - sad napokon mogu naučiti i shvatiti kako moj mozak funkcionira i to primijeniti, što znači da će se kvaliteta mog života, posla, odnosa - podići na novu razinu. Dijagnoza što se tiče mentalnog zdravlja nije strašna niti te zatvara u kutije", napisala je između ostalog.

Buga se uz roditelje glumce počela glumom baviti od malih nogu, a prije tri godine proglašena je i najboljom opernom pjevačicom na natjecanju "2nd Silk Road & Young Dreams" u Beijingu u Kini.

