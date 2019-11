Brucea Dickinsona čeka brakorazvodna parnica zbog koje bi mogao ostati bez velikog dijela svog bogatstva.

Frontmen jednog od najpoznatijih heavy metal sastava Iron Maidena, 61-godišnji Bruce Dickinson mogao bi se suočiti u multimilijunaškoj brakorazvodnoj parnici i to nakon gotovo 30 godina braka.

Naime, Bruce je od supruge Paddy Bowden, majke njegovo troje djece, otišao prošle godine i brakorazvodna parnica još uvijek nije počela, a sada je otkriveno kako je uselio u pariški stan svoje velike obožavateljice i fitnes instruktorice Leane Dolci koja je od njega mlađa 15 godina.

A kada se podnesu zahtjevi za razvod, Bruce bi mogao ostati bez velikog djela svog bogatstva koje se procjenjuje na 90 miljuna britanskih funti.

"Leana je uvijek bila veliki fan Iron Maidena i pratila ih je posvuda gotovo posljednjih deset godina. Ona i Bruce su se doista zbližili tijekom tog vremena i čak je upoznala njegovu djecu. Paddy je otišla u Južnu Ameriku kako bi se maknula od svega", izjavio je njemu blizak izvor za Daily Mail.

Da uistinu ima novu djevojku, potvrdio je i sam Bruce koji je Leanu u jednom od nedavnih intervjua nazvao svojom djevojkom i potvrdio da žive u Parizu.

Bruce je nedavno posjetio i Hrvatsku u sklopu koje je posjetio Zagreb i održao svoj interaktivni show "Večer s Bruceom" koji prati njegovu autobiografsku priču "What Does This Button Do?".