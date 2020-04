Bruce Willis navršio je 65 godina, a svojim šarmom i izgledom i dalje je tiha patnja brojnih pripadnica suprotnog spola.

Jedan od najpopularnijih akcijskih glumaca Bruce Willis nedavno je proslavio 65. rođendan, a žene ga i dalje obožavaju.

One posebne u njegovom životu bile su ali i ostale, bivša supruga Demi Moore, s kojom ima tri kćeri, te Emma Heming koja je od njega mlađa 24 godin i koja mu je rodila također dvije kćeri.

Njegova životna priča je zapravo poprilično nevjerojatna, no krenimo od početka. Maleni je Bruce rođen prije 65 godina u Njemačkoj, majka mu je Njemica, a otac Amerikanac s europskim korijenima koji je radio u vojsci. Obitelj se nedugo nakon Bruceovog rođenja preselila u SAD, a on je odrastao u New Jerseyju. Međutim, bračna sreća njegovih roditelja nije dugo potrajala pa je došlo do razvoda, a Bruce je proživio zbog toga veliki stres i počeo mucati.

Ono što mu je pomoglo najviše u tim vremenima su satovi glume u dramskoj grupi, a obzirom da se pronašao u scenskim nastupima i pred publikom, prije odlaska u Hollywood radio je kao animator u kafićima i barovima. Njegovo zlatno doba glumačke karijere započelo je 80-ih, a nastavilo se u 90-im godinama.

Jedan od filmova koji ga je najviše proslavio je "Umri muški", no malo manje je poznat podatak da je upravo tijekom tog snimanja zaradio ozbiljnu povredu sluha, no to ga nije spriječilo da se nastavi baviti onime što najviše voli. A da je za ulogu spreman puno toga napraviti je dokaz je i činjenica da je zbog uloge u "Šestom čulu" naučio pisati desnom rukom iako je lijevak.

Demi Moore je upoznao 1987. godine na snimanju filma "Stakeout" i zaljubio se u nju na prvi pogled.

"Popila mi je pamet, niti jedna druga joj nije bila ni do koljena", bio je izjavio jednom prilikom.

Par se vjenčao, a u braku su dobili tri kćeri - Talulu, Skaut i Rumer. No, kao što to često biva u Hollywoodu i njihova se ljubav ugasila pa su i oni odlučili kako je razvod za njih najbolja opcija, a Demi je otkrila kako on zapravo nije bio naročito zainteresiran za brak. No danas su u jako dobrim odnosima, ostali su prijatelji i zajedno odgajali svoje kćeri.

Bruce je danas u sretnom braku s Emmom, imaju kćeri Evelin i Maybel, a njihova obiteljska okupljanja su brojna jer svi su oni jedna velika sretna obitelj, koja si pruža veliku podršku u što se možemo uvjeriti i na društvenim mrežama gdje često dijele fotografije sa zajedničkih druženja.