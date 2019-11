Frontmen Iron Maidena Bruce Dickinson ostavio je suprugu zbog obožavateljice Leane Dolci.

Proslavljeni frontmen legendarne grupe Iron Maidena, Bruce Dickinson, ostavio je dugogodišnju suprugu Paddy Bowden i to zbog strastvene obožavateljice Laene Dolci s kojom se upustio u ljubavnu aferu.

61-godišnji Dickinson tako bi se mogao suoočiti s vrlo skupom i dugotrajnom brakorazvodnom parnicom iz koje bi mogao izići lakši za čak 90 milijuna funti. Naime, pretpostavlja se da će se imovina slavnog glazbenika dijeliti na pola, s obzirom da je Paddy bila s Bruceom u braku gotovo 30 godina. Ako dođe do takve podijele, njihova imovina, koja se procijenjuje na vrtoglavih 776 milijuna kuna jednako bi se dijelila po pola, što bi značilo da svakome ide 388 milijuna kuna.

Paddy je Bruceu rodila i troje djece. Iako se već prošle godine počeo spominjati razvod, on do danas još službeno nije pokrenut, no sada je seksi Leana, strastvena obožavateljica Iron Maidena, zabila zadnji čavao u lijes braka Paddy i Brucea.

Roker trenutačno živi s fitness instruktoricom Leanom, a iako mu mnogi prigovaraju zato što je ostavio suprugu radi Leane, par uživa u zajedničkom životu u njezinoj kući u Parizu i ne obaziru se na zle jezike.

Izvor blizak paru otkrio je za britanske medije kako je Leana pratila Brucea na koncertima barem deset godina.

"Ona i Bruce posljednjih godina su se jako zbližili, a upoznala je i njegovu djecu. Supruga Paddy trenutno se nalazi u Južnoj Americi, odmaknula se od svega toga", rekao je izvor za Mirror.

Leana inače jako voli objavljivati svoje golišave fotke iz teretane na društvenim mrežama gdje ju prate tisuće obožavatelja.