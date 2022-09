Brooklyn Beckham i Nicola Peltz podijelili su intimnu fotografiju iz kreveta na kojoj poziraju zagrljeni, ne obaziru se na loše odnose s njegovom obitelji.

Brooklyn Beckham i njegova supruga Nicola Peltz podijelili su intimnu fotografiju iz kreveta na kojoj zaljubljeni golupčići poziraju zagrljeni.

Okrenuti jedno prema drugome, izmjenjivali su nježnosti, a čini se da se uopće ne obaziru na loše odnose koje imaju s Brooklynovom obitelji.

Podsjetimo, prošlog mjeseca krenula su šuškanja kako Brookyln svoje roditelje nije vidio od vjenčanja s Nicolom te da su u nimalo dobrim odnosima.

Bliski izvor sada je za britanske medije rekao gdje su krenule nevolje u raju. Na sam dan vjenčanja, Nicola je, navodno, trčeći u suzama izašla sa svog vjenčanja jer je njena svekrva ukrala svu pažnju.

Svađa je izbila zbog pjesme za prvi ples koju je trebao otpjevati Marc Anthony, a radilo se o singlu ''You Sang To Me''. Pjesma je navodno zamijenjena u zadnji čas, a pjevač je kasnije održao i govor u kojem je više govorio o Victoriji nego o mladencima što je Nicoli iznimno zasmetalo.

''Odjurila je usred svog vjenčanja sa sestrom Brittany i svojom mamom, jako je plakala', rekao je izvor.

Tenzije između mladenke i svekrve javile su se još i prije samog vjenčanja jer je Nicola odbila Victoriju da joj dizajnira vjenčanicu za svadbu.

''Namjeravala sam i stvarno sam željela, a onda je nakon nekoliko mjeseci shvatila da njezin atelje to ne može učiniti, pa sam morala odabrati drugu haljinu'', rekla je Nicola za Variety i pokušala opovrgnuti sumnje.

Još jedan izvor koji je upoznat s kontroverzom oko haljine bio je naveden da vjeruje da je Nicola doista razmišljala o nošenju dizajna svoje svekrve, ali je ostavljena na cjedilu u zadnjem trenutku.

Valentino je bio zabrinut da nisu imali dovoljno vremena za izradu haljine jer Victoria nije rekla Peltzeovima da njezin atelje ne može izraditi haljinu za Nicolu do posljednjeg trenutka, rekao je drugi izvor.

Obitelj Beckham navodno je odbila i pomoći Brooklynu oko plaćanje zelene karte, tj useljeničke vize za Ameriku pa se mlađahni Beckham sada oslanja na budžet obitelji svoje supruge.

''Nelson plaća Brooklynovu vizu i sve njegove pravne troškove. Beckhamovi to ne bi učinili'', rekao je bliski izvor za Daily Mail.

Mladenci su se navodno osjećali uvrijeđenima i za vrijeme trajanja Tjedna mode u Parizu. Victoria je ove godine vodila modnu reviju, a njezin sin i snaha nisu dobili pozivnice da prisustvuju ovom događaju.

''Victoria nije nazvala Brooklyna i rekla, hej, imam ovaj show, voljeli bismo da budeš tamo. Saznali su za to iz Women's Wear Daily magazina'', kaže bliski izvor.

Beckhamovi su početak ovog ljeta proveli upravo na hrvatskoj obali, a s njima je bila cijela obitelj osim Brooklyna i Nicole. Iako dobro skrivaju netrpeljivosti između sebe, bliski izvori počeli su otkrivati ne tako sjajne detalje u njihovu odnosu.

