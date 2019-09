Brooklyn Beckham vratio se partijanju u Londonu nakon prekida s Hanom Cross.

Nakon ležernog obiteljskog odmora s roditeljima 20-godišnji Brooklyn Beckham vratio se partijanju u rodnom Londonu, gdje se održava prestižni Tjedan mode koji je okupio brojne svjetske face.

Brooklyn je tamo sreo i bivšu djevojku, manekenku Hanu Cross, s kojom je nedavno prekinuo burnu vezu. No čini se kako ga to nije previše dirnulo, s obzirom na to da je snimljen u vrlo dobrom raspoloženju dok je šetao držeći se za ruke s jednim od svojih prijatelja, a navodno je proteklog vikenda uhvaćen i kako razmjenjuje poljupce s bivšom djevojkom Lexy Panterrom, što je njegove obožavateljice ostavilo u čudu.

"Bio je veoma zaokupljen njome. Ljubili su se ili smijali zajedno svaki put kad bih ih pogledao", izjavio je izvor za Page Six koji je također prenio da su na zabavu stigli odvojeni, no da su se kući otputili zajedno.

Brooklyn se s prijateljem otputio na LOVE & YouTube Fashion Week Party, i to samo nekoliko sati nakon što je naletio na Hanu na jednoj drugoj zabavi, a nekoliko minuta kasnije Hana je pak stigla na istu lokaciju na koju i on.

Na jednoj od zabava bivši je par i kratko razgovarao, nakon čega je Hana završila sa suzama u očima.

"Razgovarali su i bila je jako napeta situacija. Na kraju sam čuo Brooklyna da kaže 'tako je, kako je'. Nakon toga se okrenuo i otišao, a ona se vratila prijateljima koji su ju tješili. Rekli su joj kako ne smije dopustiti da joj uništi večer te da bi najbolje bilo da ga zaboravi, no sigurno je teško susresti bivšeg partnera prvi put nakon prekida", izjavio je neimenovani izvor.

Hana je prije nekoliko dana ponovno počela pratiti Brooklyna na društvenim mrežama nakon što ga je ljetos bila otpratila, a lajkala mu je i jednu od posljednjih objava.

Inače, Brooklyn je ovih dana potaknuo rasprave o svojoj seksualnosti nakon što je na profilu na Instagramu objavio fotografiju na kojoj grli pjevača Yungbluda pa su ga mnogi u komentarima upitali je li zapravo homoseksualac. Možda je tako šetnja u kojoj se drži za ruke s prijateljem samo odgovor na to, a možda se krije ipak nešto drugo. Vrijeme će nam pokazati.