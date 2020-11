Brooklyn Beckham i Nicola Peltz snimljeni su kako napuštaju jedan od otmjenih restorana, dok su pokušavali izbjeći fotografe koji su ih čekali pred izlazom.

Najstariji sin Davida i Victorije Beckham, 21-godišnji Brooklyn Beckham ne odvaja se od svoje lijepe zaručnice, glumice Nicole Peltz koja je od njega starija četiri godine, a gotovo ni jedno njihovo pojavljivanje u javnosti ne prođe bez bliceva kamera i fotoaparata.

Tako je bilo i kada su pokušali neprimjetno izaći iz jednog otmjenog holivudskog restorana i ući u auto koji ih je čekao, ali nisu promakli paparazzima koji su ih spremno čekali.

Brooklyn je za izlazak odabrao ležernu kombinaciju, bijelu majicu preko koje je prebacio džemper, dok se Nicola odlučila za nešto izazovniji stajling pa je u prvi plan istaknula dekolte. Oboje su prilikom izlaska iz restorana nosili zaštitne maske na licama, a nisu ih skidali ni u automobilu.

Golupčići su se ove godine zaručili, no vjenčanje su odgodili za 2022. godinu kako ne bi morali smanjivati broj uzvanika zbog pandemije koronavirusa.

Brooklyn je kleknuo nakon samo devet mjeseci veze, a prsten koji je odabrao za svoju zaručnicu vrijedan je vrtoglavih 200 tisuća dolara.

Nicolin otac, inače 78-godišnji milijarder Nelson Peltz navodno je već platio dio troškova vjenčanja, no svoj doprinos žele dati i Brooklynovi roditelji, odnosno Victoria i David Beckham. Zamišljeno je da se ceremonije održe u Velikoj Britaniji i na Floridi, no do velikog dana svi će se ipak morati još malo strpiti.

Prije Nicole, mladi je Britanac bio u vezi s manekenkom Hanom Cross, a njihova je veza bila poprilično turbulenta. Mladi par stalno se svađao, pa čak i fizički sukobljavao, a navodno sve zbog njezine ljubomore i posesivnosti. Ipak, neki izvori isticali su da je takav i Brooklyn, a njihove svađe znale su se događati i na javnim mjestima, poput zadnje na Filmskom festivalu u Cannesu u jednom restoran kada su među njima morali intervenirati i redari, kada je Hana na njega digla ruku.

Kada je njihovoj vezi došao kraj mnogi su odahnuli, a naročito David i Victoria koji su bili najviše zabrinuti za sinovu budućnost, no čini se da je Nicola sada izbrisala sve njihove strahove.