Brooke Shields zbližila se sa svojim sadašnjim mužem Chrisom Henchyjem nakon što joj se raspao brak s proslavljenim tenisačem Andreom Agassijem.

Brooke Shields (55), koja se proslavila još 80-ih kao tinejdžerica u filmu "Plava laguna", ljubav je pronašla nakon razvoda od proslavljenog sportaša.

Glumica je snimljena tijekom strastvenog poljupca sa svojim mužem, scenaristom Chrisom Henchyjem (57) na ulici u New Yorku. Par je pokazao da im ne nedostaje bliskosti niti ljubavi nakon 20 godina braka, no za to je, kako je Brooke objasnila, bila potrebna rastava koju je ranije proživjela.

Naime, glumica je 1993. upoznala tenisku zvijezdu Andrea Agassija (51) koji je u svojoj impresivnog karijeri osvojio sve što se može osvojiti. Nakon četiri godine veze su se vjenčali, a svjedobno je Brooke rekla da želi imati djecu s njim i da će on jednog dana biti divan otac.

No ubrzo su se u njihovom odnosu pojavili problemi jer Agassi nije mogao podnijeti da je Shields slavnija od njega. Razveli su se 1999. nakon dvije godine braka.

Već 2001. je Brooke ponovno izgovorila sudbonosno da scenaristu Chrisu, a svojedobno je rekla da ne bi tako bila sretna sa svojim mužem da nije iskusila razvod.

"Mislim da sada ne bih bila s Chrisom da nisam bila u vezi s Andreom", istaknula je glumica. Naime, oni su postali bliski prijatelji nakon Brookeinog razvoda i uskoro se njihov odnos pretvorio u nešto više, u ljubav.

Par je imao i posebno, tajno vjenčanje na otoku Catalina i zanimljivo je da ni gosti koje su pozvali nisu znali da će svjedočiti njihovom ulasku u bračnu luku. Shvatili su o kakvom događaju se radi tek kad su vidjeli Shields u vjenčanici.

"Sretna sam jer imam nevjerojatnog muža. Kad god nam život malo pomahnita, on ima tu sposobnost da nas smiri i usmjeri, da istakne što je važno", pohvalila je jednom glumica svog supruga s kojim ima kćeri Rowan (18) i Grier (15).

Par ove godine slavi 20. godišnjicu braka, a Brooke je objasnila tajnu njihove dugovječnosti. Istaknula je da ona poštuje muževu privatnost kao i on njezinu te dodala da je njihov odnos jak i sretan jer si uzmu prostora kada im je potrebno.

"Malo prostora je dobra stvar...kao i odvojeni umivaonici u kupaonici", priznala je Shields.