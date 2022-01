Brojne kolege i prijatelji na duštvenim mrežama se opraštaju od holivudske legende, glumca Sidneya Poitiera.

Fred Mitchell, ministar vanjskih poslova Bahama, potvrdio je u petak vijest o smrti holivudske legende Sidneyja Poitiera. Ovaj veliki glumac preminuo je u 95. godini, a brojne kolege i prijatelji opraštaju se od njega dirljivim riječima.

"Sidney Poitier. Kakav odličan glumac. Jedinstveni. Bio je topla, veličanstvena osoba. Počivaj u miru gospodine. S ljubavlju", napisao je glumac Jeffrey Wright. "Da poželiš nebo, napisao bih po nebu slovima velikim tisuću metara. Gospodinu... S ljubavlju. Sidney Poitier nas je naučio kako doći do zvijezda", napisala je na svom profilu Whoopi Goldberg.

If you wanted the sky i would write across the sky in letters that would soar a thousand feet high..

To Sir… with Love

Sir Sidney Poitier R.I.P.

He showed us how to reach for the stars