Britney Spears podijelila je oskudan video na svom Twitter profilu, a fanovi su primijetili da je ugasila i svoj Instagram.

Američka pjevačica Britney Spears svoje obožavatelje ponovno je šokirala golišavim videom.

Pozirala je u rozim kupaćim gaćicama, a njezini plavi pramenovi prekrili su joj bujne grudi. Na nogama je nosila visoke roze platforme, a video je zasigurno snimio njezin suprug Sam Asghari.

Na početku videa pozira u mraku, a zatim se u drugom dijelu preselila u osvijetljenu prostoriju gdje se okrenula leđima i podigla rukama kosu te je protresla.

"Prvi put imam jako dugu kosu! Drugačija je... Ona valjda služi zločestim sirenama samo što ja za razliku od njih imam noge", našalila se pjevačica u opisu.

First time having really long hair !!! It’s different … serving evil mermaid vibes I guess 🧜‍♀️ 🤔😉 except I have legs 😏 !!! Pss too hot to go outside bored as hell 🙄 !!! Psss this is not a hair commercial 🤭 !!! pic.twitter.com/yK4JQnYp2d