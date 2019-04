Britney Spears objavila je na svom profilu na Instagramu video s porukom za zabrinute obožavatelje.

Posrnula pjevačica i bivša pop-princeza Britney Spears javila se zabrinutim obožavateljima nakon što su objavljene njezine fotografije, snimljene prilikom izlaska iz klinike za mentalno zdravlje.

Naime, na svom profilu na Instagramu 37-godišnja Britney obratila se obožavateljima i pokušala objasniti što se s njom trenutno događa i kroz što prolazi.

"Htjela sam vas pozdraviti jer su neke stvari izmakle kontroli. Wow! Kruže glasine, moja obitelj i tim dobivaju prijetnje smrću i mnogo je ludih stvari izrečeno. Pokušavam uzeti vremena za sebe, ali uz sve što se događa to mi nije baš lako. Ne vjerujte svemu što pročitate ili čujete. Moja je situacija jedinstvena, ali obećavam da radim ono što je trenutačno najbolje. Možda to niste znali, no ja sam jaka i izborit ću se za ono što želim. Vaša ljubav i potpora su nevjerojatni, ali sada trebam je malo privatnosti kako bih se suočila s teškim stvarima koje je život postavio pred mene. Ako biste to poštovali, bila bih vam zahvalna. Volim vas", poručila je pjevačica.

Ona je nedavno završila u klinici za mentalno zdravlje u koju se sama prijavila kako bi potražila pomoć i pronašla način da se nosi s činjenicom da joj je otac ozbiljno bolestan.

Šuškalo se i kako se povlači s glazbene scene, a sudeći prema poruci koju je uputila obožavateljima, to se trenutačno pokazalo točnim.