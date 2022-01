Britney Spears je na profilu na Instagramu objavila fotografiju u crvenim tangicama i čini se kako ne planira stati s objavljivanjem golišavih prizora.

Bivša pop princeza Britney Spears nastavlja istraživati ​​svoju novootkrivenu slobodu i to objavljivanjem golišavih izdanja na svojim društvenim mrežama. No čini se kako ne planira s time prestati, unatoč sve većoj zabrinutosti svojih obožavatelja i njihovih savjeta da prestane to raditi i komentarima, a da za to nimalo ne mari jasno im je dala do znanja isključivši mogućnost komentiranja.

40-godišnja Britney skinula se na Instagramu nekoliko puta otkako je krajem prošle godine na sudu okončana njezina bitka za ukidanjem skrbništva koje je nad njome imao otac Jaime i to posljednjih 13 godina, a jedna od posljednjih fotografija koje je podijelila prikazuje ju kako pozira okrenuta leđima, dok na sebi ima samo minijaturne crvene tangice.

Prije samo tjedan dana objavila je fotografiju na kojoj pozira bez ijednog komada odjeće na sebi, dok je strateške dijelove tijela prekrila tek emotikonima cvijeća. Na Instagramu je već nekoliko puta istaknula koliko je sretna što ponovno ima kontrolu nad vlastitim životom i imovinom te može sama donositi odluke, a slobodu je onda proslavila i kao od majke rođena.

"Energija slobodne žene, nikad bolji osjećaj", napisala je Britney uz fotke na kojima pozira potpuno gola i na sebi ima samo cipele i visoke čarape.

Inače, Britney je u prosincu prošle godine sud izbavio iz skrbništva njezina oca, koji joj je posljednjih 13 godina kontrolirao život, i sada uživa u stvarima koje dugo nije smjela raditi, poput obične vožnje gradom u automobilu.

Početkom 2021. godine izašao je i dokumentarni film "Framing Britney Spears", a u njemu su otkriveni brojni dosad nepoznati detalji iz njezina privatnog života, među ostalim i kako joj je otac branio da vozi. U bonus scenama iz dokumentarca Britney je na pitanje kada se zadnji put osjećala slobodno odgovorila: "Kad samo smjela voziti svoj auto! Obožavam to."

Malo tko zna za tajni posao Lepe Brene, bavi se time već 29 godina: "Dobro joj je došlo da nastavi biti gazdarica" +27

Lijepa Lana sve više nalikuje na svoju majku Enu Begović, a Dikan se nedavno pohvalio njezinim najnovijim uspjehom +22