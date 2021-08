Georgia Toffolo mamila je poglede na plaži Copacabana u Dubrovniku dok je svojoj majki Nicoli pozirala za fotkanje.

Britanska reality i Instagram zvijezda, 26- godišnja Georgia Toffolo trenutno sa svojom majkom Nicolom ljetuje u Dubrovniku, a tamo su ih na plaži Copacabana ulovili fotografi.

Plavuša koja se u rodnoj zemlji proslavila sudjelovanjem u showu "Made in Chelsea" i pobjedom u 17. sezoni showa "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" snimljena je kako se sunča na ležaljci, a zatim i dok je pozirala mami koja ju je fotkala u nekoliko različitih badića.

Jednu fotku iz Dubrovnika objavila je i na svojem Instagramu gdje ima preko 1,8 milijuna pratitelja, a za nju je brzo skupila i desetke tisuća lajkova.

Uz fotku se pohvalila i kako izgleda i osjeća se bolje nego ikad, a mnogi su se složili s njom i poželjeli joj ugodan ostatak ljetovanja.

Njezine fotke s ljetovanja objavio je i britanski Daily Mail, pa je ovo još jedna sjajna reklama za Hrvatsku koju su ovo ljeto već posjetili i brojni drugi svjetski poznati celebrityji, uključujući i Bona Voxa koji trenutno također boravi u Dubrovniku.