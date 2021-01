Britanska ministrica Priti Patel, ali i premijer Boris Johnson najavili su strože mjere zbog zvijezda koje su pobjegle na odmor. Među njima su i Jay Rutland sa suprugom Tamarom Ecclestone te niz reality zvijezda i influencerca.

Britanska ministrica unutarnjih poslova Priti Patel posramila je influencere i druge zvijezde jer se hvale fotografijama iz toplih krajeva svijeta dok je njihova zemlja u lockdownu.

Naime, Velika Britanija među prvim je zemljama u kojima se pojavio novi soj koronavirusa. Država je u lockdownu i mogu putovati samo oni čije je putovanje jako važno, odnosno koji imaju poslovni razlog. Patel je napala i reality zvijezde koje pokazuju da uživaju na odmoru, a spomenula i da se može vidjeti ljude sa skijama na željezničkim postajama u Londonu.

"Odlazak na odmor nije dobar razlog za izuzeće od lockdowna", istaknula je. Javnost je također ljuta jer pravila nisu ista za sve pa se u posljednje vrijeme moglo vidjeti dosta britanskih zvijezda da odmaraju u Dubaiju u luksuznim hotelima, poziraju za fotografije s koktelima i uživaju u zabavama na plaži.

Tako je u srijedu biznismen i muž Tamare Eccleston Jay Rutland objavio sliku s njom i njihovom djecom. Pozirali su na plaži u Dubaiju, a prema pisanju britanskih medija, supružnici i kćeri tamo su najmanje mjesec dana.

Influenceri se brane da su morali otputovati zbog poslovnih obveza i da njihove objave na društvenim mrežama to dokazuju. Britanska vlada namjerava istražiti "siva područja" i povlaštene osobe koje se izvlače s takvim putovanjima. Britanski premijer najavio je i strože provjere na granici da se istraži ide li netko na odmor.

Influencerica Yazmin Oukhellou (26) jedna je od onih koji su prozvani. Poznata je po sudjelovanju u showu "The Only Way Is Essex", a ima svoju liniju kupaćih kostima. "U Dubaiju sam zbog poslovnih obveza, no očito ću iskoristiti ovo vrijeme najbolje što mogu", pojasnila je Yazmin razlog svog puta. S njom je na putu i dečko James Lock, koji često dijeli njihove fotografije.

Zvijezda showa "Love Island" Laura Anderson (31) također je iskoristila priliku za odmor u Dubaiju, a izazvala je bijes javnosti kada se požalila da je teško biti influencerica.

Georgia Steel bila je u Dubaiju, ali i na Maldivima, gdje je uživala i Molly Mae Hague.

Chloe Ferry posjetila je Ujedinjene Arapske Emirate krajem prosinca prošle godine i vratila se kući zbog lockdowna, no istaknula je da je prvotno htjela ostati dva mjeseca.

Anton Danyluk hvalio se prije mjesec dana da namjerava ići u Dubai, što je rezultiralo gubitkom 14.000 pratitelja na Instagramu. Kady McDermott i Maura Higgins također su uhvatile priliku uživati u omiljenoj lokaciji britanskih zvijezda, a tu je još niz njihovih kolega koji su učinili isto unatoč ozbiljnoj situaciji u njihovoj zemlji, ali i cijelom svijetu zbog koronavirusa.