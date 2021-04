Prinčevi Harry i William cijeli su život bili u sjajnim odnosima, no ti odnosi narušeni su prije godinu dana kada su Harry i Meghan Markle odstupili s kraljevskih dužnosti i preselili se u SAD.

Dokumentarac "Dan kada su se Will i Kate vjenčali" prikazan je ovoga tjedna na britanskoj televiziji, a brojni gledatelji su se prihvatili društvenih mreža kako bi komentirali jednu situaciju koja ih je sve vrlo rastužila. Naime, u dokumentarcu se prikazuje vjenčanje princa Williama i Kate Middleton prije deset godina, a na snimkama se jasno vidi koliko su William i njegov brat, princ Harry, bili u odličnim odnosima.

Harry je Williamu kum na vjenčanju, a video prikazuje braću kako sretno razgovaraju dok čekaju da Kate dođe do oltara. Danas je između njih potpuno drugačiji odnos, a dokumentarac se prikazao par dana nakon što je objavljeno da su braća razgovarala telefonski nakon intervjua koji su Harry i njegova supruga Meghan dali voditeljici Opri Winfrey.

Izvori bliski princu Harryju izvijestili su kako razgovor nije bio produktivan, a prinčevi se sve više udaljavaju, pogotovo nakon što se Harry odselio u SAD.

"Tužno je gledati ovaj film. Harry i William su bili tako bliski, a sada jedva razgovaraju", "Harry je onda djelovao sretno, za razliku od danas", "Will i Kate su i dalje sretan par, bilo je lijepo gledati kraljevsku obitelj onda", samo su neki od komentara gledatelja na društvenim mrežama.

Kraljevski povjesničar Robert Lacey nedavno je istaknuo kako je vjenčanje princa Williama i Kate Middleton označilo novu eru britanske monarhije. Monarhija se 90-ih godina našla na klimavim nogama, pogotovo nakon što su se rastali princ Charles i princeza Diana, no njihov sin sve je vratio u fazu kakva treba biti. Tvrdi da William i Kate i danas žive skladno te su savršen par za ulogu koja im predstoji.

"Volim Williama do srži, on je moj brat. Zajedno smo prošli pravi pakao, podijelili smo brojna iskustva, no na različitim smo životnim putevima", objasnio je nedavno Harry. Princ William je, kao i njegov otac Charles, ljut na Harryja zbog skandaloznog intervjua za koji sada brojni tvrde da je bio prepun neistina.

Podsjetimo, odnosi između kraljevske obitelji narušeni su već godinu dana, otkako su Harry i Meghan odlučili napustiti svoje službene dužnosti, a sve je dodatno pogoršao intervju s Oprom u kojemu su iznesni neki šokantni detalji. Između ostalog Meghan ih je optužila za rasizam, otkrila detalje sukoba s Kate Middleton i svoje namjere da si oduzme život, a Harry je izjavio da se osjećao kao u zatvoru.