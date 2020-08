Brian Austin Green i Megan Fox nedavno su prekinuli nakon 10 godina braka, a glumca su povezivali s Courtney Stodden i Tinom Louise.

Glumca Briana Austina Greena javnost je kritizirala zbog spojeva s nekoliko djevojaka nakon rastave od glumice Megan Fox, a on je odlučio svima odgovoriti te je objasnio da se ne "igra" ni sa kime.

"Ne zezam nikog. Moj je život jednostavno više ispod radara nego što je to život nekih drugih ljudi. Samo odlazim na spojeve. Nije li poanta da se viđaš s nekoliko ljudi i razgovaraš s njima? To ne znači da sam loša osoba. To je ono što se treba napraviti - upoznavati ljude i uživati u životu", ispričao je Austin Green u posljednjem intervjuu koji je dao za podcast Hollywood Raw.

Glumac je zaključio kako treba biti hrabar za ići na spojeve i "put u nepoznato". "Nije pošteno da me zbog toga osuđuju", zaključio je.

Brian Austin Green i Megan Fox razišli su se nakon 10 godina braka, a dok ona ljubi repera Machine Gun Kellyja, on je izlazio s nekoliko djevojaka. Paparazzi su ga uhvatili u društvu 25-godišnje starlete Courtney Stodden te 39-godišnje manekenke Tine Louise. Obje je upoznao preko Instagrama.

"Nisam imao pojma da je Instagram takva društvena mreža sve dok se nisam rastao. Dok nisam ostao sam objavljivao sam fotografije oceana, stabala i svoje djece, bio sam potpuni tata", komentirao je Austin Green. Tek nakon što je počeo dobivati poruke kada se rastao od Megan postalo mu je jasno da je to i platforma za upoznavanje novih ljudi.

Briana su nedavno uhvatili kako se s Tinom Louise drži za ruke, a na spojeve su otišli već nekoliko puta. Potvrdili su da se viđaju, a o svima njima glumac ima samo lijepe riječi. Stodden mu se pak nije svidjela jer je previše privatnih detalja objavljivala u javnosti.

Ispričao je kako nije iz medija saznao da se njegova bivša viđa s reperom Machine Gun Kellyjem, već je za sve doznao "na svoj način". Previše detalja nije otkrio, a kaže kako se i dalje poštuju te će zauvijek biti povezani jer imaju troje djece. Ističe da smatra kako se s prekidom dobro nosi, a dodaje da svatko kroz taj proces mora proći na svoj način.