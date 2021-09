Brat Teodore Džehverović, Sava Džehverović vjenčao se s bivšom učenicom iz srednje škole Adrianom Kadar.

Brat popularne srpske pjevačice Teodore Džehverović, Sava Džehverović vjenčao se s 15 godina mlađom Adrianom Kadar, a ta je vijest odjeknula u tamošnjim medijima.

Naime, Sava i Adriana upoznali su se u srednjoj školi u kojoj je on radio kao profesor, a ona je bila učenica, zbog čega su se našli na udaru kritika javnosti i brojnih osuda. No oni se na zlobne komentare nisu obazirali, a Adriana je nedavno o njihovoj ljubavi progovorila i na društvenim mrežama.

"Pa znaš kako, nisam se ja udala da bih ja bilo kome dokazala nešto, ljubav, ili bilo što slično. Prije sam se nervirala oko tih komentara mržnje i opterećivala sam se što će ljudi reći i sve to. Sad, iskreno kažem, baš me briga, ali onako baš, zato što sam presretna i zato što mi je tako lijepo u svojoj koži. Sve ono o čemu sam sanjala mi se ostvarilo, boli me briga za nekog tamo tko sjedi za kompjuterom i piše hejt komentare", zaključila je.

Na profilu na Instagramu objavila je i fotografije s vjenčanja na kojima oboje blistaju od sreće.

"Odakle početi? Ljudi moji, ovo je najljepši dan u mom životu. Nešto što bih svakom prijatelju i neprijatelju poželjela. Zaista ne postoje riječi kojima bih opisala osjećaj kada stojite ispred matičara pored osobe za koju ste sigurni da je vaša srodna duša. Tijekom prvog plesa su nam se vraćale sve slike iz prošlosti, prisjetili smo se koliko je bilo teško opstati, ali smo ipak proslavili našu pobjedu! Garantiram da ukoliko ste voljeni i ukoliko volite, ne možete u sebi posjedovati ni gram mržnje! Ljubavi moja, hvala ti na svemu što si ikada učinio za mene, što si me volio usprkos svemu i svima, što si učinio da budem najsretnija žena na svijetu. Neka nam svaki dan bude lijep i radostan kao 18.09. 2021. Volim te", napisala je uz fotografije sa svadbe.