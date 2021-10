Branka Čikeš u show "Supertalent" došla je pjevati, ali sve je više osvojila svojom osobnošću.

Branku Čikeš i njezinu prijateljicu Sabinu Čorbić Šindilj povezuje prijateljstvo dugo pet godina i kažu da je pjevanje njihov talent i ljubav pa su zajedno došle i u "Supertalent".

Branka kaže da se prijavila jer ju je pozvala je Maja Šuput i da se ona odazvala pozivu, a onda se i Sabina prijavila jer ju jer Branka motivirala na to.

Branka je odmah po dolasku na pozornicu Maji pojasnila da se prijavila zbog njezinog poziva, no njoj ništa nije bilo jasno.

"Je l' se mi znamo?", zbunjeno ju je upitala Maja.

"Reklama je bila na televiziji, i vi kažete, prijavite se, i ja sam se prijavila", izjavila je Branka i nasmijala cijeli studio i članove žirija prije nego im je zapjevala.

"Vi ćete bit hit večeri, svi će vas tražiti autogram po Splitu", poručila joj je Maja.

"Vedri ste, to poštujem, koreografiju i kostimografiju također, ali sve skupa me nije sad baš nešto bacilo, moram vam priznati", zaključio je Janko Popović Volarić.

"Vrlo ste osebujni, ali vama nema mjesta u Supertalentu. Vašoj osobnosti bi bilo, ali vašem talentu ne, ali mislim da ste toga i svjesni jer nije da vam je pjevanjee nešto čime se prioritetno bavite", izjavila je Martina Tomčić.

No Branka joj je odmah odgovorila na to potvrdno, a onda je s Majom zapjevala pjesmu legenadrnog Mate Miše Kovača "Ako me ostaviš".