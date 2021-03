Branimir Mihaljević stoji iza Albinina hita "Tick-Tock" s kojim će se Hrvatska predstavljati na Eurosongu, a u intervjuu za DNEVNIK.hr otkrio je što misli o rezultatima kladionica, kako je došlo do suradnje s Albinom, ali i neke detalje o tome što publika može očekivati na Eurosongu.

Jedan od najboljih domaćih autora Branimir Mihaljević stoji, između ostalog, i iza pobjedničke pjesme ovogodišnje Dore i singla kojim se Hrvatska predstavlja ove godine na Eurosongu. Mihaljević je ujedno i dio producentskog tima koji ide u Rotterdam te priprema sve za nastup koji svi očekujemo, a u intervjuu za DNEVNIK.hr ispričao nam je sve o pozadini pjesme. Dotaknuo se kako je došlo uopće do suradnje s Albinom, otkrio je što misli o kladionicama i predviđanjima plasmana naše pjevačice, a ispričao nam je sve i o vlastitim iskustvima na Dori i Eurosongu u posljednjih nekoliko godina.

"Ja sam Albinu vidio prošle godine na Dori kada je pjevala s Filipom Rudanom duet i mislio sam da bi se nešto dobro moglo izroditi iz svega ako bismo mi surađivali. Smatrao sam u tom trenutku da hrvatska scena treba jednu takvu mladu djevojku koja zaista čvrsto stoji s dvije noge na zemlji, a istodobno odlično pjeva i odlično izgleda te šalje sjajnu vibru, a uostalom to su nakon ovogodišnje Dore svi prepoznali. Albina je odmah prihvatila moju ideju za pjesmu "Tick-Tock" da ona ide na Doru, a odmah smo radili pjesmu koja bi bila dobra za Eurosong i potencijalno dobar singl koji Universal Music može plasirati malo dalje u svijet", ispričao nam je Branimir Mihaljević. Glazbu za pjesmu "Tick-Tock" napisao je upravo Branimir Mihaljević, a za tekst pjesme su zaslužni Tihana Buklijaš Bakić, jedna od najprisutnijih voiceover artista u hrvatskom eteru, te Max Cinnamon, finalist francuskog nacionalnog izbora Destination Eurovision 2018.

"Albina je odlična u svim medijskim nastupima, veliki je radnik i moram priznati da mi je zaista gušt raditi s njom", zaključio je Mihaljević te nam je otkrio i kako teku pripreme za Eurosong.

"Situacija se okreće u jednom trenutku jer kada radimo pjesmu, radimo nešto što se nama sviđa i što mislimo da bi bilo dobro. Nakon toga okupimo cijelu ekipu, od šminkera, stilista, koreografa, plesača i cijeli taj paket produkt je zajedničkog rada. Prava frka nastaje u trenutku kada pobijediš i kada si predstavnik Hrvatske, onda to nekako kao da postaje stvar nacionalnog interesa. Jedna pjesma od tri minute koja zapravo služi za zabavu postaje dio najgledanijeg televizijskog showa na svijetu te postaje bitna gotovo kao pitanje tko će igrati lijevog ili desnog beka na svjetskom prvenstvu u nogometu. Ipak, kada bih to tako gledao, onda se nikada ne bih usudio napisati pjesmu koja bi mogla ići na Eurosong. Dvaput sam bio dosad na Eurosongu i iskreno se nadam da će ovo biti treća sreća", rekao je naš cijenjeni autor te je dodao da su u svoj tim na Eurosongu dobili Marvina Dietmanna. Dietmann prilagođavaju nastup za veliku binu Eurosonga, koja ima čak oko 600 kvadratnih metara.

"Dietmann je radio mnoge pobjedničke nastupe i možemo biti sigurni da ćemo iskoristiti sve potencijale pozornice koja nas čeka u Rotterdamu te da ćemo za to biti spremni. Do kraja ovog mjeseca znat ćemo točno sve kako će se događati", rekao je Mihaljević. Osvrnuo se i na svoja dosadašnja iskustva na Dori, na kojoj je nastupao kao izvođač, ali i autor već dugi niz godina.

"Krenuo sam brojiti na koliko sam Dora bio i onda sam shvatio da to nije dobro izbrojiti u mom slučaju. Cijelo vrijeme bio sam producent i autor, a onda sam kratko vrijeme ganjao svoju pjevačku karijeru, nekih četiri ili pet godina. Upravo mi je Dora napravila taj neki push u pjevačkoj karijeri 1998. godine. Te je godine pobijedila Danijela Martinović s pjesmom "Neka mi ne svane", a ja sam imao jednu veselu pjesmu s violinom, "Daj, daj". Meni je, naravno, puno lakše biti autor pjesme nego izvođač", ispričao nam je Mihaljević.

Komentirao je i kladionice koje Albini predviđaju odličan plasman na Eurosongu. "Veseli me što sve druge zemlje smatraju da mi pripadamo finalu Eurosonga i u neki optimističniji dio finalne ljestvice. Mi se tome apsolutno imamo pravo nadati jer je ona odlična", kaže autor te dodaje da se pjesma neće mijenjati, već da će na Eurosongu biti onakva kakvu smo je gledali na Dori. "U finalu glasaju fanovi Eurosonga, a vidim da se fanovima pjesma sviđa. U finalu je zeznuta situacija jer da svi pjevaju istu pjesmu, opet bi jedna bila prva, a jedna od njih zadnja. Kako će ljudi biti raspoloženi, ne mogu znati. Reakcije su zasad odlične, no znam što sam napravio Albini na dan Dore. Kako je čitala reakcije kada je krenulo sve, došao sam do nje, uzeo joj mobitel i rekao joj da se posveti frizuri, šminki, da uživa i opusti se. Mislim da se to i vidjelo jer je njoj naprirodnije mjesto upravo na sceni i ona u te tri minute sjaji i to svi vide", zaključio je. Na kraju se osvrnuo i na činjenicu da su Albininu pjesmu svi zaista sjajno prihvatili, a objasnio je i zašto je tako.

"Meni je jako drago da je publika tako dobro prihvatila Albininu pjesmu jer to onda zapravo znači i određene promjene na sceni. Može se reći da dolazi smjena generacija. S druge strane, svima nam je nakon depresivne godine trebalo osvježenje. Pjesma ima elemente određenih trendova, što se vidi i što je namjerno upravo tako. Naravno, svaka Albinina pjesma mora imati i hrvatsku verziju. Drago mi je da smo i u ovoj engleskoj verziji ostavili hrvatski dio koji nam daje nekakav naš identitet jer ipak za vrijeme njezina nastupa ispod piše Croatia. Očito je bilo dobro vrijeme za takvu pjesmu i stoga su je svi prihvatili", rekao nam je u razgovoru Branimir Mihaljević.