Branimir Bunjac vjenčao se u Manili na Filipinima s partnericom Annabel i pohvalio se fotografijama s ceremonije.

Bivši saborski zastupnik Živog zida Branimir Bunjac vjenčao se sa svojom partnericom Annabel na Filipinima, a sretnu je vijest objavio na društvenim mrežama.

"Hvala vam svima od na čestitkama. Teško je svakome odgovoriti pojedinačno, pa to Annabel Bunjac i ja činimo ovim putem. Sretni smo da smo se konačno oženili. Na brak gledamo kao na priliku za osobni razvoj i davanje korisnog primjera u ovim pomalo ludim vremenima.

Ako bude sreće, uz Božju milost, bit će i dijete.

Da ne ostanemo dužni za svadbeni ugođaj, na Filipinima matičar dolazi tamo gdje ste dogovorili večeru za vaše kumove i goste. Bilo je prisutno malo vise od trideset ljudi i moram priznati da se rijetko kad sretnu tako veseli i nasmijani ljudi kao što su Filipinci.

Osjetio sam da oni osjećaju naš brak kao nadu za sve ljude i to me je osobito dirnulo. Planiramo imati svadbenu svečanost i u Hrvatoj, ovoga puta pred licem Boga, tako da će rođaci i prijatelji s moje strane također moći prisustvovati sukladno mogućnostima i željama. Hvala još jednom!", napisao je Branimir uz video s vjenčanja koji je podijelio na svom facebook profilu, kao i nekoliko fotografija s mladom.

Ona je zablistala u jednostavnoj bijeloj vjenčanici s detaljem leptira, dok je Branimir nosio bijelu košulju i tamne hlače, a par nije skidao osmijehe s lica.

"Baš ste simpa", "Sve najbolje od srca", "Neka vas kroz život, prati zdravlje sreća i radost", "Slatki ste, čestitke", "Sve najbolje od srca", "Lijep ste par. Čuvaj svoju suprugu i budi dobar muž", "Sretni bili cijeli život", samo su neke od čestitki koje je dobio.

Ovo je Branimiru drugi brak, a od prve se supruge razveo 2019. godine nakon čega je objavio emotivnu objavu i priznao kako je zbog toga bio rastresen.

