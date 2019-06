Slavna glumica Joan Collins poznata je po svojoj ulozi Alexis u seriji "Dinastija", ali i njezin privatni život bio je prava sapunica.

Slavna Joan Collins, najpoznatija po svojoj legendarnoj ulozi Alexis u seriji "Dinastija", britanska je glumica i kolumnistica koja crvenim tepisima najuglednijih filmskih događanja krstari već više od 6 desetljeća.

Ova 86-godišnja diva u svojoj je karijeri prošla baš sve faze – od snimanja vesterna 50-ih, preko epizodnih uloga u "Star Treku", pa sve do pornografskih filmova krajem 70-ih godina prošloga stoljeća. Ipak, njezino zlatno doba bile su 80-te, kada joj je uloga u jednoj od najgledanijih televizijskih sapunica svih vremena donijela zvjezdanu slavu i kultni status.

Svoju je karijeru započela kao i mnoge ljepotice tog doba – ulogama u povijesnim i biblijskim spektaklima. Biblijske priče, kao i one o egipatskim kraljicama i ljubavnicama, bile su omiljena tema zlatnog doba Hollywooda, a Joan Collins svojim se izgledom i šarmom savršeno uklapala u taj svijet.

Njezina prva značajna uloga bila je u raskošnoj produkciji filma "Zemlje Faraona" iz 1955. Unatoč bogatom budžetu, film je zbog manjka poznatih glumaca podbacio na kinoblagajnama. Možda se nije radilo o uspjehu, ali zato su fotografije i scene Joan Collins kao princeze Nellifer iz tog filma vječne.

Prva glavna uloga stigla je iste godine, u filmu "The Girl in the Red Velvet Swing", a producirao ga je Twentieth Century-Fox. Prva ideja redatelja nije bila odabrati Collins za tu ulogu, već megapopularnu Marilyn Monroe – no ona je tu ulogu odbila. Collins si takav luksuz nikako nije mogla priuštiti, već je prihvaćala sve što bi joj se ponudilo.

Zanimljivo, iako fizički nisu slične, Collins je čak četiri puta dobila ulogu koju su tvorci filmova i scenarija u svojim glavama namijenili Marilyn Monroe. Ne bi im uspjelo uvaliti joj ulogu, pa ih je sve skupila Collins. Prvi pravi uspjeh u svojoj karijeri doživjela je davne 1957. glumeći u "Island in the Sun".

Iako je njezino glumačko iskustvo vrlo bogato i gotovo nikada nije bila bez posla, Collins nije postala zvijezda kakva je željela biti sve dok se nije pojavio lik zlice i osvetnice Alexis Carrington u američkoj televizijskoj sapunici "Dinastija", koja se emitirala od 1981. do 1989. i bila je jedna od najgledanijih serija svih vremena.

Odmah nakon što je ubola ulogu, Collins je dobila i prvu veliku nagradu – Zlatni globus za najbolju glumicu 1982., a već 1983. dodijeljena joj je i zvijezda s njezinim imenom na holivudskoj Stazi slavnih.

Na vrhuncu svoje slave Joan je već imala 50 godina, no to ju nije spriječilo da uživa u svakom trenutku svog uspjeha. Dapače, eksploatirala ga je koliko god je mogla. Tako se u svojoj 51. godini pojavila na 12 stranica Playboya, i to –kao od majke rođena.

Osim uzbudljivom karijerom, ova se glumačka diva može pohvaliti i vrlo burnim privatnim životom. Udavala se čak 5 puta, a rastajala 4 puta, nakon čega je odlučila početi pisati knjige savjeta o tome kako ne uništiti vezu ili brak. Iskustvo ju je očito svemu podučilo.

Prvi suprug ove dame bio je Irac, također glumac, Maxwell Reed, za kojeg se udala 24. svibnja 1952. nakon što ju je on navodno silovao. OTa neobična veza izrodila se iz brutalnog nasilja, pa nije ni čudo što nije dugo potrajala. Navodno je Reed silovao mladu Collins, a kako su oboje bili iz konzervativnih obitelji i sredina, Reed je bio primoran oženiti se njome nakon svog gnjusnog čina silovanja. Brak je potrajao samo 4 godine, pa su se razveli već 1956.

Nakon svog prvog bračnog kraha Collins je 1959. upoznala tada 22-godišnjeg glumca u usponu Warrena Beattyja, a par se zaručio početkom 60-ih. Taj se holivudski macan, koji je ubrzo postao jedan od najslavnijih glumaca tadašnjice, nije mogao obvezati samo jednoj ženi pa je brak propao zbog njegove česte i stalne nevjere. Collins je otkrila kako je s Beattyjem ostala trudna, no s obzirom na situaciju nije se mogla natjerati roditi dijete čovjeku koji ju nije volio pa je pobacila.

Njezin sljedeći veliki ljubavni pokušaj bila je ujedno i druga bračna sreća. Collins se tako udala za glumca i pjevača Anthony Newleyja 1963., no sreća nije potrajala. Deset godina kasnije ponovno je zaključila kako je vrijeme za brak pa je pristala izreći sudbonosno "da" menadžeru Ronu Kassu 1972. S Newleyem je dobila dvoje djece, Taru i Alexandera, a s Kassom još jednu djevojčicu, Katanyu. Taj je brak potrajao 9 godina.

Četvrti brak dogodio se samo dvije godine nakon posljednjeg razvoda, tj. 1985., a udala se za švedskog pjevača Petera Holma na brzinskoj i ekscentričnoj ceremoniji u Las Vegasu. Sreća je potrajala manje od dvije godine.

Posljednji muž ove glumačke dive koja se voljela udavati bio je i, za divno čudo, ostao Percy Gibson. Znatno mlađi Percy očito zna kako usrećiti glumicu jer je s njim u braku već 17 godina, što je za nju apsolutni rekord.

Danas je Joan Collins spisateljica i glumačka ikona, koja se povukla iz svijeta glume, ali i dalje pohodi domjenke i holivudske partije. Angažirala se i u politici te je poznata po svojim konzervativnim političkim načelima. Iznenađujuće, s obzirom na njezin privatan život, rekli bismo da u vezi te slavne dame nema baš ničega konzervativnog.