Bradley Cooper i Irina Shayk uživaju u čarima roditeljstva.

Trenutno jedan od najpopularnijih holivudskih glumaca o kojem svi pričaju, Bradley Cooper poznat je kao brižan i pažljiv otac kćeri koju ima s manekenkom Irinom Shayk.

No poput svakog oca i on se zna zaigrati i upustiti u luckaste dječje igre i vratolomije. Naime, Bradley je snimljen kako nosi jednogodišnju kćer Leu na ramenima, a u jednom trenutku je počinje bacati u zrak. To se nije baš svidjelo Irini koja je bila s njima u društvu, a tome najbolje svjedoči njen zabrinuti izraz lica.

I dok mama Irina nije bila oduševljena igrom oca i kćeri, čini se kako se Lea ludo zabavljala, otkrivši nove akrobatske vještine.

No, glumac koji je osvojio četiri nominacije pokazao je svoju dječju stranu, plesao i pjevao za svoje djevojke te je na kraju ipak uspio izvući osmijeh na Irinino lice.

Bradley i Irina postali su ponosni roditelji Lee u ožujku 2017. godine.

Podsjećamo, par je vezu započeo 2015. godine, a prvi put su zajedno viđeni u šetnji Broadwayom. Prije Bradleya, Irina je ljubila nogometaša Cristiana Ronalda, s kojim je u vezi bila dvije godine. Bradley je prije Irine bio u vezi s britanskom glumicom i manekenkom Suki Waterhouse, također dvije godine.