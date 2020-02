Brad Pitt u suzama je preuzeo kipić za najbolju sporednu mušku ulogu na ovogodišnjoj dodjeli nagrade Oscar, i to ulogu Cliffa Bootha u filmu "Once Upon a Time... in Hollywood".

Činjenica da je Brad Pitt osvojio Oscara za najbolju mušku sporednu ulogu na 92. dodjeli nagrade Oscar u Los Angelesu nije bilo nikome preveliko iznenađenje, no njegov govor zahvale zasigurno jest. Naime, Brad se na nekoliko posljednjih dodjela našalio što na vlastiti račun i račun svog ljubavnog života, što na račun drugih zvijezda poput Meghan Markle i princa Harryja ili bivše supruge Angeline Jolie, no ovaj je put bio puno sentimentalniji i emotivniji.

56-godišnji glumac u govoru zahvale osvrnuo se na svoja tri desetljeća provedena u Hollywoodu, zahvalio je članovima svoje obitelji, podsjetio se na prve uloge i svih veza koje je uspostavio u svojoj glumačkoj karijeri. Inače, Brad kod kuće ima već jednog osvojenog Oscara, i to za film "12 godina ropstva", na kojem je radio kao koproducent, ali ovo je njegov prvi Oscar za glumačku izvedbu.

"Nisam jedan od onih koji se puno osvrću, ali sada hoću jer razmišljam o svim ljudima koji su mi dali priliku da započnem ovu vožnju u 'Butchu and Sundanceu', i svima koji su mi omogućili da dođem do ovdje, Geeni i Ridleyju što su mi dali prvu priliku i svim predivnim ljudima koje sam sreo na tom putu. I to kako bih mogao reći da sam sada ovdje. Bilo jednom u Hollywoodu, nije li to istina. Ovo je za moju djecu, koja dodaju boje svemu što ja radim. Obožavam vas", rekao je emotivni Brad.

Podsjećamo, Brad je otac šestero djece koje je dobio i posvojio u braku s Angelinom Jolie, danas 18-godišnjem Maddoxu, 16-godišnjem Paxu, 15-godišnjoj Zahari, 13-godišnjoj Shiloh i 11-godišnjim blizancima Vivienne i Knoxu.